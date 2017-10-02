náhledy
Díla výtvarníka Davida Černého. Vlevo vizualizace nejvyšší budovy v Česku, nazvané Top Tower.
Už pětatřicet let komentuje Černý svými díly nálady a dění ve společnosti. Quo vadis čili Trabant na nohách symbolizoval hromadný exodus východních Němců přes velvyslanectví západního Německa v Praze v létě a na podzim 1989.
V roce 1991 přemaloval David Černý sovětský tank na náměstí Kinských narůžovo a vyvolal velký rozruch. Růžový tank nakonec skončil v muzeu v Lešanech na Benešovsku, aby se pak na náměstí Kinských průběžně vracel a zase mizel…
Umělec David Černý umístil na náměstí Kinských v Praze 5 torzo tanku k 50. výročí okupace Československa. (21.8.2018)
Sochu Sigmunda Freuda pojmenovanou Viselec vytvořil David Černý už v roce 1997. Visí nad Husovou ulicí v centru Prahy.
Laminátové sochy miminek umělce Davida Černého čeká renovace. Po zimě se na žižkovskou věž vrátí (2.10.2017)
Mezi známá díla Davida Černého patří Miminka Babies, černé laminátové sochy deseti miminek umístěné na Žižkovském vysílači.
Na dvoře Hergetovy cihelny na pražské Malé Straně je zase umístěno dílo Proudy, kdy dvě postavy močí do jezírka ve tvaru České republiky a svým proudem do něj píšou písmena.
Pohyblivou Hlavu Franze Kafky obdivují turisté u obchodního centra Quadrio v centru Prahy kousek od Národní třídy.
„Jede traktor, je to Zetor, jede do hor orat brambor...“ Jednu z kultovních písní Visáčů zhmotnil sochař David Černý jako punkový pomník kapele v místě, kde na začátku 80. let začínala a o kterém v dalším hitu zpívá: „Na strahovskym kopci chybí výčep piva, jenom jedna možnost notorikům zbývá: Stánek, stánek U Johna de Billa…“
Socha nespoutané bohyně Lilith v pražském Karlíně. „Chtěl jsem udělat jednu pěknou ženskou, která drží svým ženstvím barák, což je přece úplně super. Vyčítali mi, že jsem jen něco přilepil k architektuře. Jenže vtip je v tom, že jsem vymýšlel samozřejmě i ten barák zvaný Fragment. Jsem jeho spoluarchitekt,“ říká David Černý.
Motýli z dílny výtvarníka Davida Černého na obchodním domě Máj na pražské Národní třídě (19. května 2024)
Česká obec sokolská ve středu odhalila sochu české sportovní ikony a sedminásobné olympijské vítězky Věry Čáslavské. Autorem je umělec David Černý. (4. září 2024)
Výtvarník David Černý instaloval na Vltavě mezi Národním divadlem a Střeleckým ostrovem v Praze plastiku ruky se vztyčeným prostředníčkem namířeným na Pražský hrad.
Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. (20. 9. 2019)
