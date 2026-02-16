Do věznic posílal dopisy napuštěné drogami. Teď tam dealer může sám skončit

Autor: iri
  17:22aktualizováno  17:22
Nejméně čtyři roky vězení žádá státní zástupce pro dealera, který za úplatu posílal do českých věznic dopisy s papíry napuštěnými syntetickými drogami. Případ v pondělí otevřel Obvodní soud pro Prahu 1. Obžalovaný muž se částečně doznal. Ženě, která mu s dopisy pomáhala, navrhuje žalobce podmínku.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Osmatřicetiletý Jan Šnajdauf není žádný svatoušek. V trestním rejstříku má už deset záznamů, z toho tři zahraniční. Teď by mu tam mohl přibýt další. Před soudem stojí kvůli vězeňskému „byznysu“, který rozjel před dvěma lety.

Dealer posílal vězňům milostné dopisy napuštěné drogou, papíry máčel v pekáči

Aktuálně nezaměstnaný muž si začal v roce 2024 přivydělávat tím, že odsouzencům posílal neobvyklé dopisy. Byly v nich vložené papíry, které podle policie předtím namáčel v roztoku syntetických látek na bázi marihuany a pak nechal usušit.

Šnajdauf uvedl, že látky objednával v zahraničí a ověřoval si, že nejsou zakázané. Expertiza však v zajištěných dopisech odhalila i nelegální psychotropní kanabinoid. Muž tvrdí, že o tom nevěděl.

Policie o dopisech napuštěných drogami:

„Vězni poté list dopisového papíru rozstříhali na malé čtverečky, které prodávali spoluvězňům a mnozí si tak „vydělávali“ daleko větší peníze, než kvůli kterým skončili za mřížemi. Později se ukázalo, že byla poptávka tak velká, že obviněný začal namáčet i samotné obálky a tím se celé množství dodaných drog znásobilo. Odsouzení si zakoupený čtvereček zabalili do cigarety, kdy po vykouření byli kolikrát silně ovlivněni i dva dny. Kriminalisté po tomto zjištění navázali spolupráci s vězeňskou službou a většinu zásilek se jim podařilo zadržet. Po následném odborném zkoumání se ukázalo, že jde o úplně nové syntetické drogy a některé z nich jsou čerstvě zařazeny na seznam zakázaných látek.“

Richard Hrdina, mluvčí pražské policie

„Za začátku jsem prodával (formát papíru) A4 za 20 tisíc korun. Vězni mě kontaktovali telefonicky, asi si nějak předali číslo. Dělal jsem to zhruba tři čtvrtě roku. Někdy to byl jeden, dva dopisy měsíčně, jindy jich bylo třeba deset,“ řekl v jednací síni dealer. Celkový výdělek odhadl na půl milionu korun.

Do rozesílání fiktivních „milostných“ dopisů vězňům později zapojil svoji známou. Žena se z pondělní účasti u soudu omluvila ze zdravotních důvodů.

Dříve se doznala, trvá však na tom, že ji Šnajdauf ujistil, že nedělají nic nezákonného. Muž její slova potvrdil.

Doplnil, že ženě dal za pomoc nějaké peníze, odmítl však, že byli domluveni na paušálu – tedy, že bude žena dostávat například deset procent z vydělané částky. Pro stíhanou pomocnici žádá státní zástupce podmíněný trest.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pěstírna řízená umělou inteligencí

V případě Šnajdaufa je obžaloba obsáhlejší, část skutků však muž popírá – například pouliční prodej pervitinu. Nesouhlasí také s tím, že je vlastníkem sáčků s velkým množstvím tablet efedrinu, které policie našla při domovní prohlídce. Prý si je u něj nechal jeho známý, kterému poskytl dočasné ubytování a který se pak ze dne na den odstěhoval. Obhajoba chce tohoto člověka předvolat a vyslechnout.

Advokát také žádá daktyloskopický posudek, který má potvrdit, že se Šnajdauf sáčků s efedrinem nikdy nedotkl. Podle státního zástupce to zřejmě nepůjde, protože důkaz po jeho nálezu ohmatali další lidé.

Policie dříve uvedla, že při zátahu na dealera objevila moderně vybavenou pěstírnu marihuany připravenou k uvedení do provozu. O jednotlivé rostliny tam měla pečovat umělá inteligence.

„Sama vyhodnocovala, co která rostlina potřebuje, a podle toho jim sama namíchala hnojivo, zalévala je a nebo měnila intenzitu osvětlení. V jejím spuštění do ostrého provozu zabránili kriminalisté, kteří ji těsně před dokončením celou rozebrali a zajistili,“ uvedl loni pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.

Stačí pár drobků a zemřete skoro hned. Expert varuje před novými drogami

Na nelegálním pěstování konopí se podle policistů Šnajdauf podílel se svým známým, který se k trestné činnosti doznal. Soudce v jeho případě stíhání podmíněně zastavil – za podmínky, že muž uhradí na soudní konto pro oběti trestných činů 70 tisíc korun. Zároveň mu stanovil dvouletou zkušební dobu. Rozhodnutí je pravomocné.

V případě Šnajdaufa a jeho pomocnice má soud pokračovat v březnu. Dealerův obhájce zkoušel ještě před začátkem hlavního líčení vyjednat na chodbě se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Žalobce však odmítá akceptovat nižší trest než 3,5 roku za mřížemi, zřejmě proto k domluvě nedošlo.

21. března 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Na Masarykově nádraží vlak srazil člověka. Vlaky se zpožďovaly o vyšší desítky minut

Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....

Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici se v 18:00 částečně zastavil a organizátor ho obnovil až v 19:35, sdělil mluvčí Správy železnice pro...

16. února 2026  18:12,  aktualizováno  19:53

V Královéhradeckém kraji nasněžilo, na kluzkých silnicích bylo mnoho nehod

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji dnes sněžilo. Na silnicích zůstává vrstva sněhu, řidiči musejí být velmi opatrní. Policie a hasiči na kluzkých silnicích dnes...

16. února 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

K Praze dorazily „odpadkové pandy“, v Brdech zase fotopast zachytila mladého rysa

V sobotu byla ve Větrovech u Tábora otevřena nová zoologická zahrada.

Dobře je znají v severní Americe, teď ale klepou na dveře české metropole. Mýval severní byl zachycen fotopastí jen zhruba dva kilometry od západní hranice Prahy. Zatímco u hlavního města se šíří...

16. února 2026  15:59,  aktualizováno  19:15

11. den ZOH 2026: Hokejové osmifinále, biatlonová štafeta i start další české „obojživelnice“

Ondřej Kaše (73) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Olympijský kolotoč se ani v jedenáctý den nezastavuje a české fanoušky čeká další porce napětí. Na Zimní olympijské hry 2026 se v úterý 17. února představí závodníci v severské kombinaci,...

16. února 2026  19:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Plzeňském kraji minulý týden mírně klesla nemocnost s respiračními infekcemi

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji minulý týden mírně klesla nemocnost respiračními infekcemi a chřipkami. Snížila se zhruba o pět procent. Na konci týdne připadalo na 100.000...

16. února 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Senioři a postižení z Frenštátu a okolí mohou využívat dotovanou přepravu

ilustrační snímek

Obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku a okolí mohou i letos využívat službu Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením. Projekt...

16. února 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

Modernizace čáslavského letiště si vyžádá přesun stíhaček do Pardubic a Náměště

ilustrační snímek

Chystaná modernizace čáslavského vojenského letiště si vyžádá přesun stíhaček JAS-39 Gripen do Pardubic a L-159 do Náměště nad Oslavou. Z obou těchto letišť...

16. února 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Zásah v budově Univerzity Karlovy kvůli radioaktivitě. Úřad uklidňuje veřejnost

Zásah složek IZS a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na...

Pro podezření na možný výskyt zvýšené radioaktivity zasahovaly v sobotu složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v pražské...

16. února 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Krajští radní schválili 70 mil. Kč pro mládež a sport, podpoří i halu ve Vsetíně

ilustrační snímek

Radní Zlínského kraje schválili dotace přes 70 milionů korun pro mládež a sport. Z toho 55 milionů korun půjde na podporu sportovních a tělovýchovných spolků...

16. února 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

Hygienici v Ústeckém kraji při kontrolách objevili prošlé kosmetické přípravky

ilustrační snímek

Prošlé kosmetické přípravky nebo přípravky se zakázanou látkou objevili hygienici v Ústeckém kraji při kontrolách výrobků běžného užívání. Udělali 53 kontrol v...

16. února 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Teplice plánují postavit šestikilometrovou cyklostezku k jezeru Barbora

ilustrační snímek

Teplice plánují postavit zhruba šestikilometrovou cyklostezku k jezeru Barbora v Oldřichově u Duchcova. Zastupitelé města dnes schválili, že se projekt bude...

16. února 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

Na Hůrce se souloží, ale moc to nevydělává. Film Bouřlivé výšiny kina bohužel nezachránil

Margot Robbie ve filmu Bouřlivé výšiny

Nová adaptace románu Emily Brontë slibovala valentýnský hit, místo toho však doručila jen vlažný start. Film s Margot Robbie a Jacobem Elordim sice sklízí chválu za styl i odvahu, ale v pokladnách...

16. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.