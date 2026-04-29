Po více než dvou hodinách se muže podařilo vyprostit, řekla iDNES.cz policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Na místě zasahovaly všechny složky IZS včetně vrtulníku.
Událost byla nahlášena krátce po deváté hodině. „Nahlášeno nám to bylo zhruba v 9:15, kdy došlo při výkopových pracích k zavalení dělníka,“ uvedla policie.
Podle informací záchranné služby se dělníka podařilo vyprostit krátce po 11:30. „Pacienta se podařilo vyprostit, lékař muže zaintuboval, napojil na umělou plicní ventilaci, je v kritickém stavu, transportován bude letecky do jednoho z pražských traumacenter,“ popsala mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Podle ní vyslalo operační středisko na místo záchranářskou posádku, posádku s lékařem a vrtulník.
Podle policie se jedná o muže kolem padesáti let, zřejmě cizince. Dělník byl po celou dobu při vědomí a se záchranáři komunikoval.
Na zásahu se podíleli i hasiči se specializovanou technikou. Kontejner určený na pažení, s lezeckým vybavením a vyprošťovacím automobilem.
Hasiči na místě zajistili výkop, aby byl bezpečný a mohl k muži lékař na ošetření. „Na místo jsme povolali i záchranný útvar s visacím bagrem a nákladní vanou,“ vysvětli mluvčí hasičů Tomáš Bakalář.