Dendrologická zahrada v Průhonicích láká na kvetoucí rododendrony a azalky

Dendrologická zahrada v Průhonicích u Prahy láká v těchto dnech na kvetoucí rododendrony a azalky. Návštěvníci budou moci postupně obdivovat asi 1000 druhů od planých k historickým až po moderní odrůdy včetně výsledků vlastního průhonického šlechtění. Hlavní období kvetení pěnišníků, tedy rododendronů a azalek, v Průhonicích trvá od poloviny dubna do půlky června, uvedl dnes v tiskové zprávě Výzkumný ústav pro krajinu (VÚK).
Kolekce pěnišníků, kterou spravuje Dendrologická zahrada VÚK, patří podle ústavu mezi nejvýznamnější svého druhu ve střední Evropě. Rododendrony jsou s Průhonicemi spojeny od konce 19. století. Tehdejší majitel zámku a parku hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca si je oblíbil, propagoval je a pěstoval pro jejich mimořádnou estetickou hodnotu. Po odprodeji průhonického panství státu zde v roce 1927 vznikl výzkumný ústav, který se od počátku věnuje mimo jiné systematickému šlechtění pěnišníků.
Průhonice se postupně staly místem, kde vznikaly nové mrazuvzdorné odrůdy vhodné pro pěstování ve středoevropských podmínkách. Šlechtitelé reagovali zejména na skutečnost, že mnoho tehdy populárních anglických a německých odrůd nebylo schopných odolávat českým zimám. Výzkumníci proto začali cíleně křížit odolnější druhy a vytvářet odrůdy vhodné pro domácí klima.
Kvetení rododendronů se každoročně vyvíjí podle počasí. Rozhodující jsou aktuální podmínky i průběh předchozí sezony. "Kvetení pěnišníků závisí na průběhu sezonních podmínek, zejména na teplotě, vlhkosti a výskytu mrazů. Obecně platí, že pro dlouhé a efektní kvetení jsou nejlepší vyrovnané, spíše chladnější a mírně vlhké podmínky. Letos se zatím sezona nevyvíjí ideálně kvůli rychlému nástupu vegetace, velkému suchu a následným mrazům," uvedl Michal Severa z odboru šlechtění a pěstebních technologií VÚK.
Sbírka rododendronů v Průhonicích představuje podle ústavu mimořádně cenný soubor zahrnující přibližně 1000 zahradních odrůd a botanických druhů rostlin. Celkový počet keřů dosahuje několika tisíc exemplářů.
Dendrologická zahrada dnes neslouží jen jako návštěvnický areál, ale i jako vědecké pracoviště a subjekt uchovávající významné a unikátní genové zdroje. Její budování začalo v 70. letech minulého století a od počátku měla sloužit nejen k uchovávání sbírek rostlin, ale i k ověřování jejich biologických vlastností a možností následného využití v krajinářské či zahradnické tvorbě.
Rododendrony v tomto období v Průhonicích kvetou i v parku, který spravuje Botanický ústav Akademie věd ČR a který je součástí památkové rezervace s ochranou UNESCO.