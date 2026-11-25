Pražskými ulicemi budou svátečně upravené vozy brázdit až do Tří králů. I letos navíc pomohou dětem z dětských domovů.
Vánoční flotila DPP
Vánoční flotilu bude letos tvořit rekordní počet deseti vozů či souprav, celkem 12 kusů techniky.
Vedle moderních tramvají ulice rozzáří i historická vozidla, oblíbená mazačka nebo dva autobusy a trolejbus.
Kromě vozidel je vánočně vyzdobeno i Muzeum MHD ve Střešovicích, stanice metra Křižíkova a horní stanice lanové dráhy na Petřín.
„Vánoční flotila DPP je nejen zpestřením ulic Prahy během adventu, ale především poděkováním našim cestujícím za jejich důvěru a zaměstnancům za práci, kterou odvádějí po celý rok. Věřím, že svátečně vyzdobené vozy pomohou navodit příjemnou vánoční atmosféru a přinesou cestujícím během adventu trochu radosti,“ řekl generální ředitel DPP Ladislav Urbánek.
Podnik zároveň tradici propojuje s konkrétní pomocí dětem z dětských domovů prostřednictvím projektu Milý Ježíšku.
Každý cestující se tak může jednoduše zapojit a pomoci splnit některé z jejich vánočních přání.
Samotné slavnostní rozsvícení vánoční flotily je naplánováno na tuto první adventní sobotu 28. listopadu přibližně na 16:30.
Předcházet mu bude vystoupení sboru DPP ve střešovické vozovně a Asi v 16:50 se vánoční vozidla vydají ve slavnostním průvodu centrem Prahy.
Program průvodu
Kolona vozů pak vyrazí ze Střešovic přes Prašný most a Letenskou pláň na Vltavskou. Přes Štvanici pak přejedou na Těšnov a na náměstí Republiky, odkud Revoluční třídou zamíří na Malostranskou a nakonec k Právnické fakultě, která bude konečnou zastávkou.
DPP vyslal do ulic velkoměsta první (a tehdy také jedinou) vánočně vyzdobenou tramvaj s cestujícími v roce 2017. Ducha Vánoc na kolejích však už o rok dříve posílil sváteční mazací vůz. Akce se těší rostoucí popularitě Pražanů a podnik každoročně nasazuje více a více vozidel.
Loni ulicemi Prahy jezdilo celkem devět vozidel a souprav.
Vánoční spoje v jiných městech
Od stejného roku jako pražský dopravní podnik posílá slavnostně zkrášlený vůz do provozu i jeho brněnský protějšek. Vánoční šalina korzuje po okruhu skrze historické centrum města a přes hlavní brněnské náměstí Svobody.
Ke zdobení vozů se díky pozitivním ohlasům postupně přidala i další česká města – hned o Vánocích roku 2018 vyjely sváteční vozy v Plzni, Olomouci či Mostě, o tři roky později začaly brázdit také ulice Ostravy.