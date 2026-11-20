Kemp se konal od pondělí, v pátek končí. Tréninky vedl španělský trenér Ignacio Cortés, přezdívaný Nacho.
Děti se seznámily s principy kombinační hry, tedy přesnou přihrávkou, pohybem bez míče, správným výběrem místa a rychlým rozhodováním. Inspirací tu byl také španělský styl krátkých přihrávek známý jako tiki-taka.
Součástí programu bylo i individuální hodnocení deseti disciplín tzv. „Fotbalového vysvědčení“ v rámci projektu „Prověř svůj výkon“. Výsledky je pak možné porovnat s mezinárodní databází vrstevníků. Dětem přináší motivaci, rodičům a trenérům pak konkrétní podklady pro další sportovní rozvoj.
Představena byla i platforma Czech Players Card, která dokáže využít videozáznam utkání pořízený běžným telefonem k analýze výkonu hráčů i týmu a umožňuje evidovat vybrané hráčské statistiky nebo docházku.
„Mám velkou radost, že se právě v Trhovém Štěpánově podařilo uspořádat fotbalový kemp s mezinárodní účastí. Je to skvělá vizitka našeho klubu a lidí, kteří se věnují mladým sportovcům. Podpora podobných projektů má velký smysl. Nejde jen o sportovní výsledky, ale především o motivaci dětí, jejich rozvoj a vztah k místu, kde vyrůstají,“ řekl starosta města Josef Korn.
Kemp připravili místní trenéři Jan Vlasák a Ondřej Vošický. Oba se následně zapojí do studia španělských licencí Nivel.
„Chceme dětem ukázat, že i v menším klubu mohou zažít kvalitní trénink pod vedením zahraničních odborníků. Pro nás trenéry je to zároveň příležitost poznat metody, které využijeme při každodenní práci s mládeží,“ řekl Vlasák.
Oba trenéři se v rámci spolupráce chystají také do Španělska, kde chtějí poznat tamní tréninkové prostředí a získat další zkušenosti od zahraničních kolegů. Ty pak plánují využít při práci s dětmi ve svém klubu.
Na léto 2027 organizátoři připravují na hřišti FK Trhový Štěpánov další fotbalový kemp spojený s programem RCD Espanyol Barcelona. Podle podkladů partnerské organizace se obdobných kempů letos zúčastnilo téměř 900 dětí na šesti místech v Česku.