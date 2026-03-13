Zanedbané děti ze stanu v Kbelích skončily v pěstounské péči, matce hrozí vězení

Autor: herp
  17:02aktualizováno  17:02
Nadějné pokračování má případ dvojice dětí, které několik měsíců žily s matkou v provizorním stanu nedaleko vojenského letiště v pražských Kbelích. O případu ve čtvrtek informovali pražští strážníci. Obě děti jsou podle sdělení pražského magistrátu v bezpečí a mají zajištěnou pěstounskou péči.
V provizorním stanu u vojenského letiště v Praze-Kbelích žili partneři s malými dětmi (10. března 2023) | foto: Městská policie hl. města Prahy

O vývoji situace v pátek informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman. Případ nadále řeší Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a zabývá se jím i policie.

„Pražské sociální pracovnice se o ně okamžitě postaraly a umístily je do neodkladné pěstounské péče, kde jim bylo zajištěno bezpečné prostředí a péče,“ uvedl Hofman. Potvrdil, že situaci těchto dvou dětí dál řeší OSPOD. Další podrobnosti nesdělil.

Strážníci v Praze objevili stan, kde několik měsíců žily zanedbané malé děti

Děti ve stanu spolu s matkou a jejím partnerem objevili pražští strážníci v úterý po desáté hodině večerní při kontrole okolí kbelského letiště. Zaujala je vyšlapaná cestička vedoucí do křoví, našli tam odložené dětské předměty a kočárek.

Po chvíli našli i stan s ohništěm. V improvizovaném přístřešku pobývali osmatřicetiletý muž, třiapadesátiletá žena a dvě děti ve věku šest a osm let.

Žena policii sdělila, že na místě žijí trvale, podle dostupných informací již přes rok. Děti byly zcela odříznuty od běžného systému péče – nechodily do školy ani k lékaři. Pro podezření z ohrožování výchovy dítěte hrozí matce až pětiletý trest.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Arnold Schwarzenegger plánuje velký návrat: King Conan, nový Predátor i pokračování Komanda

Arnold Schwarzenegger

Legendární Arnold Schwarzenegger ztvárnil několik osvalených akčních hrdinů počínaje sebou samým na vrcholných kláních v kulturistice. Postavou, která mu roku 1982 zprostředkovala první výrazný hit v...

13. března 2026  17:55

Čas bez rodiny mi nikdo nevrátí, štkal obžalovaný za novou zabijáckou drogu

Policisté zlikvidovali první laboratoř na výrobu drogy klefedronu

Deset, osm a šest let vězení uložil v pátek odpoledne Krajský soud v Ostravě třem obžalovaným z výroby syntetické a velmi nebezpečné drogy klefedron. Nejvyšší trest obdržel údajný šéf bandy. Když...

13. března 2026  17:32

Kamionu na D5 u Prahy praskla pneumatika a skončil na boku, tvoří se kolony

Na dálnici D5 se ve směru z Prahy převrátil kamion. (13. března 2026)

Provoz na dálnici D5 u Prahy ve směru na Rozvadov v pátek odpoledne zkomplikovala nehoda kamionu. Soupravě podle policistů zřejmě za jízdy praskla pneumatika, kamion skončil na boku vedle komunikace....

13. března 2026  17:22

Výstava v Českém Těšíně představí neznámá díla malířky Idy Münzbergové

ilustrační snímek

Výstava Ida v Českém Těšíně představí známá i neznámá díla malířky Idy Münzbergové. K vidění budou při příležitosti 150. výročí narození této těšínské...

13. března 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Střet s vlakem v pátek třináctého. Z auta je šrot, řidička vyvázla s oděrkami

Řidička osobního automobilu vjela na železničním přejezdu v Chrudimi-Píšťovech...

Štěstí měla v pátek třináctého řidička bílé Škody Rapid, která odpoledne v Chrudimi vjela na železničním přejezdu pod osobní vlak. I přes hrozivě vypadající nehodu z automobilu vystoupila jen s...

13. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Poradenská společnost Resonance Consultancy představuje nejlepší evropská města pro rok 2026

13. března 2026  16:27

Kuriózní chyba pošty. Seniorka odešla z pobočky s penězi navíc, hledá ji policie

Policisté z Plzně hledají tuto ženu. Na přepážce dostala peníze, které ji...

Ke kuriózní situaci došlo na poště v Plzni. V důsledku chyby, kterou během jedné transakce udělala pracovnice za přepážkou, odešla starší žena bohatší o několik tisíc korun. Pravděpodobně si toho...

13. března 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Veterináři zkontrolovali útulek Bouchalka, důvod k odebrání psů nezjistili

ilustrační snímek

Krajská veterinární správa (KVS) doposud nezjistila v útulku Bouchalka v Buštěhradu na Kladensku tak závažné problémy, které by si vynutily podání návrhu na odebrání zvířat. Praktiky útulku...

13. března 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Dětí v domově v Žatci bude méně, lidé si stěžovali na jejich chování

ilustrační snímek

Počet obyvatel dětského domova v Žatci na Lounsku klesne o čtvrtinu. Zatímco nyní v něm může být 87 dětí, cílová kapacita bude 65. Na chování dětí z domova si...

13. března 2026  14:40,  aktualizováno  14:40

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

OBRAZEM: Kousavý velbloud i sloní jedlík. Nejtěžší jsou pro slavný cirkus přesuny

Desítky let na cestách, stovky navštívených měst a generace diváků. Taková je...

Desítky let na cestách, stovky navštívených měst a generace diváků. Taková je vizitka legendárního Cirkusu Humberto. Ten letos slaví 75 let existence a sezonu zahajuje v brněnském Komárově, kde tak...

13. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Stopka pro nové apartmány v srdci Šumavy. Kraj přestavbu kasáren znovu odmítl

České Žleby. Krajina kolem horské obce je protkána kamennými zídkami.

Developerský projekt stavby apartmánů v srdci Šumavy je znovu na začátku. Jihočeský kraj ho totiž v řízení EIA po dvou letech vrátil k přepracování. Kromě nedostatků v oblasti odpadních vod nebo...

13. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

