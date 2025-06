Školní výlet v Praze postihly zažívací obtíže, děti skončily i v nemocnici

„Vyjížděli jsme do ulice Hybernská, kam jsme poslali posádku záchranářů, lékaře a inspektora. Jednalo se o nevolnost zhruba deseti dětí okolo patnácti let věku,“ potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí záchranné služby Jana Poštová.

Zdravotníci na místě děti prohlédli a dvě z nich následně transportovali do nemocnice k dalšímu vyšetření. Podle mluvčí nebyl nikdo v ohrožení života. Podle serveru Novinky.cz by nevolnost mohla souviset s konzumací jídla před samotnou cestou do hotelu.

Kvůli podezření na intoxikaci kontaktovali hygienickou stanici Hlavního města Prahy. K nepříjemné události dorazila do hotelu i policejní hlídka.

„Na místě jsme byli prověřit oznámení, které jsme dostali na na linku 158. Asistovali jsme záchranářům, kteří byli před našim příjezdem již na místě a celou událost jsme zdokumentovali,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.