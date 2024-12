Děti z Ukrajiny představily symbolicky v metru svá umělecká díla s názvem „Underground Garden“

Kolekci vytvořili mladí umělci z dětského výtvarného studia Aza Nizi Maza sídlící v Charkově. Díla těchto dětí přitom vybízí k zamyšlení se nad významem zahrad v době války a k úvahám o tom, jak může radost a naděje přetrvávat i za těch nejtemnějších okolností.

„Vystavení děl charkovských dětí v pražském metru Národní třída je nejen uměleckým, ale především silně symbolickým gestem. Umění má moc překonávat hranice a spojovat lidi, a právě v tomto duchu se snažíme podpořit tyto mladé umělce a jejich příběhy. Je důležité si připomínat, že se naděje a radost mohou zrodit i v těch nejtemnějších chvílích. Věřím, že tato výstava přispěje k posílení vzájemných vazeb mezi Českou republikou a Ukrajinou v těchto těžkých časech, kdy Ukrajina čelí ruské agresi. Díla jsou symbolicky umístěna v metru vedle místa, které hrálo důležitou roli při obnově svobody a demokracie u nás. Přeji si, aby se toho brzy dočkala i Ukrajina,“ uvedl pražský náměstek pro kulturu, cestovní ruch, památkovou péči, výstavnictví, národnostní menšiny a animal welfare Jiří Pospíšil, který převzal nad akcí záštitu.

Právě volba místa, tedy prostory metra, je symbolická a odkazuje na jaro roku 2022, kdy mnoho obyvatel Charkova hledalo úkryt ve stanicích metra v rámci neutuchajícího ruského ostřelování. V té době děti ze studia Aza Nizi Maza, které tou dobou v metru také žily, vymalovaly jednu ze stanic jako umělecké dílo, kterého si obyvatelé Charkova dodnes váží.

„Děti nám svými obrázky ukazují, že umění je silnější než jakákoli zbraň. I v těch nejtěžších chvílích nám dává naději a sílu. Jejich odvaha a tvořivost jsou obdivuhodné. Děkuji všem, kteří se podílejí na této výstavě a vyjadřují svou podporu Ukrajině, statečně se bránící před ruskou invazí,“ popsala Gabriela Lněničková, zastupitelka hlavního města Prahy.

Originály děl k vidění zdarma

Originály uměleckých děl budou do konce roku vystaveny v Galerii hlavního města Prahy v konírně zámku Troja, kde budou zdarma k vidění každý den kromě pondělí od 10. do 16. hodiny a v pátku od 13. do 16. hodiny. „Jsme velice rádi, že na naší půdě v Zámku Troja můžeme vystavit práce dětí z Charkova, které jsou navzdory podmínkám, v nichž vznikly, nadčasové a plné optimismu. Těšíme se, že jim můžeme alespoň na krátký čas poskytnout zázemí, pohostinnost a podpořit jejich talent a vůli vzdorovat válečné realitě,“ řekla za Galerii hl. m. Prahy Magdalena Juříková, ředitelka. V galerii budou originály vystavené do konce letošního roku. Více informací naleznete na stránkách GHMP.

„Pokud jste nyní v Praze, přijďte si tuto výstavu prohlédnout osobně. Pokud nejste, budete moci sledovat tento silný příběh v připravovaném dokumentárním filmu Underground Garden,“ uzavřel producent filmu a organizátor výpravy charkovských dětí do Prahy Olexiy Makukhin.

Ve stanici metra Národní třída na trase B jsou k vidění výtvory od 13. prosince až do prosince příštího roku. Akce se koná za podpory hlavního města Prahy, Dopravního Podniku hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy, Velvyslanectví Ukrajiny, Nova Ukraine a If Not Now Then When. Hlavním organizátorem za ukrajinskou stranu je iniciativa I AM UKRAINIAN.