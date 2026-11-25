Jejich autory jsou děti ze sedmi mateřských škol na Praze 3 a o výběru opět rozhodovala také veřejnost.
Poprvé se nová sváteční výzdoba rozsvítí už tuto sobotu. Městská část tak pokračuje v projektu, který propojuje dětskou fantazii s podobou veřejného prostoru, uvedla radnice v tiskové zprávě.
Celkem tak bude letos v ulicích Prahy 3 instalováno dvanáct dekorací inspirovaných obrázky nejmenších obyvatel městské části. Sváteční atmosféru doplní světelné dekorace v ulicích i na náměstích.
Po dokončení rekonstrukce se navíc na náměstí Jiřího z Poděbrad vrátí tradiční vánoční strom.
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„Mám radost, že se z loňského nápadu postupně stává nová vánoční tradice. Děti díky tomu vidí, že jejich fantazie a nápady mají své místo i ve veřejném prostoru a že mohou skutečně ovlivnit podobu čtvrti, ve které vyrůstají. Je to také hezký způsob, jak posilovat vztah k místu, kde žijeme. Věřím, že pohled na vlastní obrázek proměněný ve vánoční světýlka potěší nejen samotné malé autory, ale i jejich rodiče a ostatní obyvatele Prahy 3,“ řekl starosta Michal Vronský.
Nové motivy pocházejí z kreseb dětí z mateřských škol Jarov, Libická, Vozová, Jeseniova, náměstí Jiřího z Lobkovic, Na Vrcholu a Sudoměřská. Při výrobě dekorací se klade důraz na to, aby výsledná podoba co nejvěrněji zachovala původní dětskou kresbu.
Do jejich výběru se letos veřejnost zapojila prostřednictvím facebookové stránky městské části a místních facebookových skupin. Šest dětských motivů bude letos umístěno v Seifertově ulici a dalších šest nově v Hartigově ulici.
Vánoční výzdoba na trojce bude i v dalších ulicích.
Světelné motivy se objeví například ve Vinohradské ulici a na veřejném osvětlení před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Světelné řetězy a dekorace ozdobí také lávky v Prokopově ulici a na Ohradě, most v Husitské ulici nebo Kostnické náměstí.
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Na Tachovském náměstí se na lampách rozzáří deset ochranovských hvězd. Stejný motiv bude zdobit také Žižkovské náměstí a jednu velkou hvězdu najdou lidé při vjezdu do Prahy 3 z mostu Hrabovka.
Radnice při přípravě výzdoby klade důraz také na energetickou úspornost a upřednostňuje LED technologii. Zároveň se snaží co nejvíce využívat dekorace, které již vlastní, a postupně je doplňovat o nové prvky. Náklady na výrobu sedmi nových dětských ozdob se pohybují kolem 250 tisíc korun a zůstanou majetkem městské části.