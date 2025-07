Luxusní kanceláře s antickým odkazem. Podívejte se na karlínské sídlo za miliardu

V budově Arché bude mít sídlo skupina Sekyra. Přesune se tam ale také například firma Essilor – Optika či skupina CLA Czech. Celkem bude mít 10 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné administrativní plochy.

Architektka Jiřičná a její kolega Petr Vágner z ateliéru AI - Design stavbu navrhli jako transparentní objekt s celoskleněnou fasádou. Název Arché pak symbolicky odkazuje na starořecké označení pro pralátku, ze které vzniklo vše na světě, uvedl developer v tiskové zprávě.

„Centrální fasádu nad hlavním vstupem do budovy charakterizují originální aluminiové žaluzie ve tvaru vln, symbolizujících nejen plynoucí řeku v blízkosti objektu, ale i plynoucí čas. ‚Vše plyne, panta rhei‘ je působivým vyjádřením Herakleitova výroku ‚Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky‘. Je to symbolické, neboť Rohan City bude filozofickou čtvrtí, zřejmě první svého druhu, která uctí jak významné české filozofy, tak i velké postavy západního myšlení, jež zásadním způsobem formovaly charakter naší civilizace,“ uvedl zakladatel Sekyra Group Luděk Sekyra.

V minulých dnech podle sdělení společnosti započala v Rohan City výstavba administrativní budovy A2, v níž bude sídlit banka Creditas. Připraveny k výstavbě jsou pak ve čtvrti dva kancelářské objekty. Tyto budovy budou podél Rohanského nábřeží. Pronajímatelná plocha těchto kanceláří bude přes 13 tisíc metrů čtverečních. Na jejich návrzích se podílely architektonické kanceláře Schindler Seko architekti, ADNS architekti a Quarta.

Kromě kanceláří na Rohanu developer staví také například byty. Zároveň by mělo vzniknout nové veřejné prostranství se zelení, škola, hřiště či obchody a kavárny.

Nynější území Rohanského ostrova bylo do první poloviny minulého století řečištěm, které se později zasypalo. Nově vzniklé plochy se využívaly k průmyslovým a skladovým účelům. Časem se z nich stal brownfield s rozlohou téměř 210 tisíc metrů čtverečních.

Skupina Sekyra v současnosti rozvíjí projekty o celkové ploše přes milion metrů čtverečních a v souhrnné hodnotě 100 miliard korun. Skupina se zaměřuje na velká rozvojová území a budování městských čtvrtí. Kromě Rohan City staví v Praze také například Smíchov City či Žižkov City. Dalšími jejími projekty jsou Dejvice Centrum na Vítězném náměstí, Rezidence Čakovice nebo Rezidence Opatov.