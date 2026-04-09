Díky navýšení rozpočtu vysokých škol letos příspěvek na studenta neklesne

Díky navýšení rozpočtu vysokých škol zhruba o miliardu oproti loňsku letos neklesne příspěvek na jednoho studenta. Pro příští rok by se mělo podařit vyjednat navýšení minimálně o 1,5 miliardy korun. Novinářům to po dnešním zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR) v Mladé Boleslavi řekl předseda ČKR a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
Pospíšil ocenil, že i při náročné přípravě letošního rozpočtu se ministerstvu podařilo najít rezervy.
"Panu ministru (Robertu) Plagovi se podařilo finanční prostředky navýšit zhruba o 720 milionů korun a dnes jsme se dozvěděli, že se podařilo najít ještě další prostředky ve výši 300 milionů korun na podporu vědy a vzdělávání," řekl Pospíšil.
Příspěvek na studenta díky tomu podle něj meziročně neklesne. "Nám to umožní nějakým způsobem - což byla velká otázka - zajistit studium těch studentů, které už jsme přijali ve vyšší míře v loňském roce a kteří v letošním zimním semestru nastoupí ke studiu," dodal Pospíšil.
Otázkou podle něj zůstává výhled na další roky, vysoké školy musí na trhu práce zůstat konkurenceschopné. "Abychom udrželi krok, tak se musíme pohybovat zhruba okolo šestiprocentního nárůstu, co se týká mzdových tarifů, tak se pak pohybujeme v částkách minimálně 1,5 miliardy korun," dodal Pospíšil.
ČKR i Rada vysokých škol dlouhodobě upozorňují na to, že je české vysoké školství podfinancované. Minulá vláda navrhovala pro VŠ rozpočet zhruba 37,8 miliardy korun, předsednictvo Rady vysokých škol na podzim požadovalo navýšení alespoň o tři miliardy korun. V loňském roce pracovaly vysoké školy podle předloni schváleného rozpočtu s výdaji asi 34,9 miliardy korun, letos je to zhruba 36,2 miliardy korun. Vysoké školy nyní každým dnem očekávají rozhodnutí o přidělených prostředcích.
"Přesná čísla zatím neznáme, věříme, že se nám rozpočty vysokých škol podaří sestavit velmi záhy," řekl místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální a rektor Vysokého učení technického (VUT) v Brně Ladislav Janíček.
Rektoři a rektorky v dnešním usnesení rovněž uvítali kroky ministerstva ke snížení administrativní náročnosti a zjednodušení rozpočtových schémat rozdělování peněz ze státního rozpočtu mezi vysoké školy. Pospíšil upozornil, že přesun peněz z dotace přímo určené ke zlevnění studentského stravování do obecnějšího rozpočtového okruhu vysokých škol vyvolal v médiích velkou diskusi, peníze ale z rozpočtu ministerstva VŠ nezmizely. "Jen jsou alokovány do jiné kapitoly a je teď na nás, jakým způsobem se s tím vypořádáme, třeba i formou cílených stipendií pro potřebné studenty," řekl.
ČKR se ohradila také proti diskusím ve veřejném prostoru o budoucím financování veřejného vysokého školství, odmítá, že by přímo prosazovala zavádění školného. Rektoři a rektorky chtějí vést na toto téma diskusi, mapovat různé modely financování studia a posoudit jejich dopad.