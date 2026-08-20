Divadelní festival Kutná Hora se letos zaměří na tvorbu z Pobaltí

Tvorbu z Litvy, Lotyšska a Estonska představí v září Divadelní festival Kutná Hora. Přehlídka, jejímž pořadatelem je pražské Divadlo X10, se uskuteční od 16. do 19. září v Tylově divadle, Breüerových sadech a na dalších místech Kutné Hory. Zaměří se na témata hranic, maskulinity i války. Součástí programu je i průvod svítících loutek v ulicích města a novocirkusová performance s živou hudbou na dětském hřišti, informovala dnes ČTK za pořadatele Barbora Koláčková.
Zahraniční část přehlídky tvoří šest projektů z pobaltských zemí. "Program letošního ročníku spojuje nejen geografická oblast Pobaltí, ale především společná tematika. Inscenace mají výraznou feministickou a politickou linku. Zabývají se ženskou sexualitou, toxickou maskulinitou, ale i otázkou osobních a národních hranic v dnešním nejistém světě," uvedla dramaturgyně Divadla X10 Klára Metge.
Festival zahájí estonské centrum současného umění Kanuti Gildi Saal s inscenací The Dew Point, která se zabývá hranicemi a pocitem nestability v současné společnosti. Z Lotyšska přijedou soubory ?ertr?des ielas te?tris a Dirty Deal Teatro. První uvede komorní operu Monstera Deliciosa o často přehlížené péči, kterou vykonávají ženy, druhý inscenaci Alphas, která na základě skutečných událostí zkoumá různé podoby současné maskulinity.
Litvu v Kutné Hoře v hlavním divadelním programu představí dva projekty. Inscenace tremolo v podání divadla MMLAB kombinuje přednášku s performancí a otevírá téma ženské sexuality. Projekt Clap & Slap, za nímž stojí litevská umělkyně Agniete Lisičkinaite a běloruský performer Igor Shugaleev, reaguje na společenské a politické napětí ve východní Evropě po ruské invazi na Ukrajinu.
Z českých souborů se představí pražské A studio Rubín. Jeho inscenace V zrcadlové síni podle komiksu švédské autorky Liv Strömquistové nahlíží na vnímání krásy jako na nástroj společenského tlaku. Magdalena Malinová a sbor Veselé chvíle nabídnou ve festivalovém šapitó komorní hlasovou performanci Místo u stolu, jejímiž tématy jsou sounáležitost a péče.
Divadelní festival Kutná Hora vznikl v roce 2015 s cílem přivést nezávislé divadlo do historického města. Od roku 2018 se koná v režii Divadla X10, které klade důraz na propojování středoevropské divadelní scény.