Divadelní sezonu v Kladně završí Moliérova komedie Škola žen

Aktuální divadelní sezonu v Kladně završí komedie Škola žen francouzského dramatika Moliéra. Představí se v ní herec Miroslav Večerka v hlavní roli Arnolfa, dále Natálie Hejlová, Václav Werner Kraus, hostující Martin Hrubý a Vladimíra Benoni i další. Režie se ujal Jiří Seydler. Premiéra bude 5. června, informovala dnes ČTK v tiskové zprávě Eva Válková z kladenského divadla.
"V Kladně se k Moliérovi vracíme po šesti letech a Škola žen se na jevišti našeho divadla objeví poprvé za 111 let jeho fungování," uvedla Válková. Moderní nastudování podle ní osloví i současného mladého diváka, ale zároveň vzdá hold tomu nejlepšímu z dědictví evropské komedie.
"Stárnoucí Arnolf celý život přemýšlel, co je to manželství a jak se v něm vyhnout utrpení, aby přišel přímočarý milovník Horác a ukázal mu, že lásku si nejde naplánovat ani koupit," přiblížila divadelní příběh Válková. Podle ní nechybí v inscenaci ani pro Moliéra typická kritika lidských neřestí, například žárlivosti.
Autorem hudby je skladatel Mario Buzzi, scénu navrhl Michal Hajmovský a kostýmy Tomáš Kypta.