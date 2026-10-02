Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede detektivní komedii Parchanti francouzského dramatika Roberta Thomase. V režii Milana Schejbala se v hlavních rolích představí Martin Holzknecht, Monika Timková a Jan Šmíd. Premiéra je plánována na středu 7. října na velké scéně, pražské uvedení bude 23. října v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. ČTK o tom dnes informovala Miroslava Kozelková z divadla.
Ve hře plné napětí, černého humoru a překvapivých zvratů odkáže majitel obrovského jmění svůj majetek jedinému legitimnímu synovi Jacquesovi. Má to však háček, Jacques musí zplodit potomka. Pokud se tak nestane, dědictví připadne rovným dílem všem nemanželským dětem původního majitele. Tito potomci se ve hře brzy ukážou a chtějí dědit. Vede to až k tomu, že Jacques po výhrůžných dopisech a telefonátech požádá svého přítele z kriminálky o pomoc.
Podle Schejbala jde o brilantní komedii jednoho z nejhranějších francouzských dramatiků, pro kterého je vždy na prvním místě komplikovaná zápletka a její překvapivé řešení. To přináší velké výzvy a příležitosti tvůrcům a nevšední zážitky divákům. "Robert Thomas rozvinul žánr komediální detektivky jedinečným způsobem. V Parchantech navíc korunoval tuto kombinaci tím, že napsal hru pro tři herce, ale vystupuje v ní třikrát více postav. Je to oslava divadla a divadelnosti, komorní a přitom veliká," dodal Schejbal.