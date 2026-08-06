Divadlo Bez zábradlí uvede šest představení na letní scéně u Říčan

Pražské divadlo Bez zábradlí uvede šest představení na Letní scéně Voděrádky u Říčan v okrese Praha-východ. Kromě klasických inscenací jako Blbec k večeři nebo Apartmá v hotelu Plaza chystá i předpremiéru hry Mohla to být hvězdná chvíle o imaginárním setkání skladatelů Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händela. Představení budou od 16. do 26. srpna vždy od 19:30, informovala dnes ČTK v tiskové zprávě za divadlo Martina Reková.
"Letní scéna Voděrádky v Krabošické ulici 45 je prostor propojující špičkové technologie, umění, zábavu a kus přírody," uvedla Reková.
Diváci mohou na letní scéně vidět mimo jiné komedii o vášni a nevěře Soukromé životy s Janou Strykovou a Jiřím Hánou a představení Rebelky s Chantal Poullain a Štěpánkou Křesťanovou. V komedii se dvě zralé ženy, každá z jiného důvodu, rozhodnou vzepřít se nalinkovaným životům a vzít osud zpět do vlastních rukou. Kompletní program je na webu Divadla Bez zábradlí.
Letní scéna Voděrádky je v areálu bývalého Maršálkova statku, konají se zde divadelní představení, koncerty a společenská setkání. Nechybí moderní technologie, mobilní střecha a elektricky ovládané boční stěny hlediště.