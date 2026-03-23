Tvoří ji firmy Geosan Group a Avers. Vinohradské divadlo je příspěvkovou organizací hlavního města. „Soutěž zafungovala. Všechny nabídky jsou pod původním rozpočtem projektanta,“ řekl radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS). Rekonstrukce by podle radního pro kulturu Tomáše Slabihoudka (TOP 09) měla být hotová do 33 měsíců od předání stavby, které je zatím naplánováno na září.
„Divadlo na Vinohradech bylo postaveno v roce 1907 a od té doby neprošlo žádnou zásadní rekonstrukcí. Nyní se nachází v havarijním stavu a například divadelní technologii již není možné využívat,“ stojí v důvodové zprávě schváleného materiálu.
Součástí zakázky je oprava budovy včetně fasády a vnitřní výzdoby, výměna elektroinstalací a renovace sociálních zařízení. Součástí projektu je také vybudování nové scény pro 150 až 200 diváků včetně nového zázemí v podzemí pod volným prostranstvím v Římské ulici. V letošním roce město plánuje za rekonstrukci utratit 245 milionů korun včetně DPH.
Po dobu oprav bude soubor hrát v náhradních prostorách v sále bývalého kina Květen v nedalekém Radiopaláci. „Jsme rozhodnuti, že do 20. června hrajeme v naší budově na náměstí Míru, a zbytek prázdnin a září máme naplánováno na přesun a přezkoušení všech inscenací. Od října bychom měli začít hrát v novém prostoru, a to nezávisle na tom, jestli rekonstrukce začne nebo nezačne,“ řekl ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer.
Uvedl, že nová scéna v Radiopaláci se bude jmenovat Divadlo na Vinohradské a vejde se do ní 370 diváků. Kapacita sálu v budově na náměstí Míru je podle webu divadla 621 míst.
„Neuspokojíme všechny. Bude přetlak, to je to nejhezčí, co může ředitele divadla potkat. Že budete mít víc diváků, než kolik jich uspokojíte,“ doplnil Töpfer. Bývalý radní pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09) loni na jaře uvedl, že bývalé kino Květen předělá na divadlo vlastník objektu, město mu pak bude platit nájem.
Secesní budova na náměstí Míru vznikala v letech 1905 až 1907 podle návrhu architekta Aloise Čenského. Divadlo bylo otevřeno 24. listopadu 1907 a prvním představením byla hra Jaroslava Vrchlického Godiva. Vinohradské divadlo je největší čistě činoherní scénou v ČR.