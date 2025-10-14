Dívka zkolabovala při vystupování z autobusu v Radějovicích, museli ji oživovat

Ke kolapsu a následnému zranění dívky došlo na hlavní silnici procházející obcí Radějovice po 18. hodině.
Policejní mluvčí Barbora Schneeweissová redakci iDNES.cz potvrdila, že v případu nejde o cizí zavinění ani o zranění v důsledku nehody. Dívka podle kamerových záznamů sama upadla.
V době příjezdu příjezdu policistů byla v bezvědomí. Hlídka dívce poskytla první pomoc a při její resuscitaci použila defibrilátor. Následně zraněnou předala záchranářům.
Kromě policistů a pozemní posádky záchranářů dorazil také vrtulník pražské letecké záchranné služby.
„Zraněná dívka musela být napojena na umělou plicní ventilaci a po ošetření byla letecky přepravena do motolské nemocnice,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Marek Hylebrant
