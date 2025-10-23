Dívka v pražské škole vyhrožovala spolužákům nožem, včas ji odzbrojili

„Celý incident se odehrál v První jazykové základní škole v Praze 4 v ulici Horáčkova, na místě je policie, která okolnosti vyšetřuje.“ sdělil iDNES mluvčí policie Richard Hrdina.
„Policii se podařilo nůž dívce odebrat a zajistit.“ dodal. Nemohl však vzhledem k věku zúčastněné sdělit více detailů.
Podle informací serveru Novinky ve škole nadále probíhá výuka, třídy však obcházejí psychologové, protože některé děti mohly být událostí silně rozrušeny.
Na místě také zasahovala záchranná služba. Ta preventivně odvezla mladou dívku, která je podezřelá z útoku. Uvedl to mluvčí záchranné služby Karel Kris.