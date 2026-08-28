Do Holešovic se po apelu lidí vrací oblíbená tramvajová linka. Během jízdy ale změní číslo

Stane se tak díky výluce na Žižkově. Místo linky číslo 34 sem od centra zamíří linka číslo 5.
„Bohužel možnosti ukončovat v oblasti Holešovic tramvaje jsou kvůli uzavřenému Libeňskému mostu a neexistenci dalšího obratiště k již obsazenému Výstavišti značně omezené, takže tramvají sem dojede více, než má možnost zde najít otočku,“ popisuje změny organizace Ropid.
Proto do otevření Libeňského mostu nezbývá, než aby se dvě linky (nyní 5 a 6) takzvaně převlékaly, tedy za jízdy změnily svá čísla.
„Nevidíme to rádi, ale obě linky sem jedou z centra a do centra se zase vrací, tj. mít jedno číslo z centra by taková linka jela střídavě čtyřmi směry a vznikl by pěkný zmatek,“ dodává.
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Zároveň vysvětluje, jak přesně linka 5 / 6 pojede: „Po zahájení výluky Olšanské ulice, při které se kapacity křižovatky Flora vyčerpají odkloněnými linkami 9 a 26, pojede linka 5 ze Slivence standardně přes Anděl, Palackého most, Myslíkovu, Václavské náměstí až po Jindřišskou. Dále zamíří nově k Masarykovu nádraží, do Holešovic na Vltavskou, Dělnickou a k Nádraží Holešovice, kde se změní/převlékne na linku 6 směrem na Kubánské náměstí.“
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Jenže tím „složitost“ návratu oblíbeného spoje zatím nekončí. Kvůli dokončované opravě Hlávkova mostu pojede „pětka“ od Masarykova nádraží po Vltavskou v sobotu a v neděli ještě přes Náměstí Republiky a Štefánikův most, na žádanou trasu přes Hlávkův most (Štvanici) se vydá až v pondělí.
Holešovice s centrem spojovala roky linka číslo 14. Ta však ustoupila v souvislosti s dubnovým otevřením Dvoreckého mostu.
Zrušení linky vyvolalo vlnu nevole. Starosta Jan Čižinský na její obnovu založil i petici, kterou podepsaly takřka čtyři tisíce lidí. Čižinský ji pak osobně v půlce května donesl na pražský magistrát, kde se jí zabýval kontrolní výbor i celé zastupitelstvo.