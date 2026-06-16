Do Mnichova Hradiště se o víkendu sjede přes sto nákladních aut Liaz a Škoda

Do Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku se o víkendu sjede víc než 100 nákladních vozů značek Škoda a Liaz, které se v letech 1953 až 2003 v místním závodě vyráběly. Desátý ročník srazu vozů obou značek nabídne bohatý program, součástí bude mimo jiné spanilá jízda, která v sobotu dopoledne projede centrem města a okolními obcemi. Akce se uskuteční v areálu dopravního hřiště a okolí, potrvá od pátku do neděle, informoval dnes ČTK za město Martin Weiss.
"Máme potvrzenou účast více než stovky nákladních vozů, připravujeme besedu s účastníky Rally Dakar a závodů tahačů na okruzích, setkání u příležitosti 30. výročí prototypu tahače Xena, velkou spanilou jízdu, koncerty a další doprovodný program," řekl Weiss. Spanilé jízdě historických nákladních aut mohou lidé přihlížet v sobotu. Auta vyrazí mezi 9:00 a 9:30 od zámku přes náměstí směrem na Bakov nad Jizerou a Kněžmost. Po návratu si je lidé budou moci prohlédnout.
Vozy Liaz se do města vrátí po třech letech. V roce 2023 si město připomnělo 70 let od zahájení výroby nákladních aut Liaz v samostatném mnichovohradišťském závodě a 20 let od posledního smontovaného auta. Akce se tehdy zúčastnily tisíce lidí, k vidění bylo přes 110 nákladních vozů.
Samostatný podnik Liaz v Mnichově Hradišti vznikl v roce 1953. V nejproduktivnějších letech zaměstnával kolem 2500 lidí a denně vyrobil zhruba 45 nákladních aut. Od devadesátých let se společnost kvůli ztrátě východních trhů a nástupu konkurence ze západu potýkala s problémy. V roce 2001 byl na podnik vyhlášen konkurz a opakované dražby, nepomohly ani změny majitelů a firma skončila. V roce 2004 koupila areál společnost Stavmek, vyráběla stavební stroje a jejich součásti. V roce 2013 firma zkrachovala. Areál v současnosti provozuje společnost Industrial Park Mnichovo Hradiště spadající do portfolia skupiny Finapra jako průmyslový a logistický park, jednotlivé části areálu mají své nájemce.