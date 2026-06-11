Do opraveného kněžského domova ve Staré Boleslavi se začnou vracet senioři

Do Domova sv. Václava ve Staré Boleslavi, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí, se příští týden začnou vracet senioři. S obnovou památkově chráněné budovy, která slouží jako domov seniorů pro kněze a církevní pracovníky, začala Arcidiecézní charita Praha předloni v září. Na investici přesahující 110 milionů korun získala dotaci 80 milionů korun z Národního plánu obnovy, ale také z dalších grantů a darů, řekla ČTK za charitu Jarmila Lomozová.
Dům s kapacitou zhruba 30 míst slouží kněžím, rodičům kněží, řeholním sestrám, lidem, kteří pracovali pro církev, a dalším, kteří chtějí dožít v duchovním prostředí. Většina z 25 pokojů je jednolůžkových. "Senioři, kteří dočasně bydleli v charitním objektu v Praze-Třeboradicích a v teologickém semináři v pražských Dejvicích, si do Staré Boleslavi přivezou nejen osobní věci, ale i vlastní nábytek. Ten, na který jsou zvyklí a který si spojují s pocitem domova. Charita proto nové vybavení do pokojů hromadně nepořizuje," řekla Lomozová. Na každém patře jsou k dispozici nové společenské prostory. Součástí rekonstrukce bylo mimo jiné zateplení budovy, výměna oken a rozvodů či vybudování nového bezbariérového hlavního vstupu.
Na zahradě domova vznikne ještě rozšířením přístavby nová kuchyň, charita nyní vybírá stavební firmu, stravu bude zatím zajišťovat externí dodavatel. V plánu je také rozsáhlejší proměna zahrady, přibydou bezbariérové chodníky, altán, obnovou má projít i ovocný sad.
Budova ze 17. století prošla poslední rekonstrukcí před více než 50 lety. Arcidiecézní charita Praha převzala provozování Domova sv. Václava v roce 2020.