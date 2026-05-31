Prahu nejvíc navštěvují Češi, Němci a Američané. Přibývá Izraelců i Číňanů

Autor: ČTK, iDNES.cz
  10:52aktualizováno  10:52
Sledovat Metro na Googlu
Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy byli Němci a třetími Američané. Výrazně vzrostl počet turistů z Izraele, Číny a Turecka. Vyplývá to z dat městské firmy Prague City Tourism (PCT).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Loni do Prahy přijelo strávit alespoň jednu noc přibližně 1,6 milionu Čechů. Je to o 335 tisíc víc než v roce 2019 před pandemií covidu-19. „V současnosti domácí hosté tvoří přibližně pětinu všech návštěvníků přijíždějících do metropole. Nárůst počtu domácích turistů ve srovnání s rokem 2019 je výsledkem systematické podpory domácího cestovního ruchu v rámci programu a kampaně V Praze jako doma,“ uvedla mluvčí PCT Klára Janderová. Češi podle ní stráví v Praze v průměru 1,7 noci, zahraniční turisté 2,3 noci.

Ze zahraničí jezdí do Prahy nejvíce turistů z Německa, a to zhruba milion, následují turisté z USA, kterých loni dorazilo 507 tisíc. Ve srovnání s rokem 2023 je to asi o 83 tisíc víc. Další nejpočetnější skupinou jsou Britové, kterých loni přijelo zhruba 500 tisíc. O dva roky dříve to bylo 399 tisíc. Vysoký počet turistů přijíždí také z Polska, Itálie, ze Španělska a z Francie.

Přijíždí více Izraelců

Za poslední dva roky značně vzrostl počet návštěvníků z Izraele, a to z 92 tisíc v roce 2023 na 206 tisíc v roce 2025. „Důvodem je mimo jiné to, že návštěvníci z Izraele dlouhodobě vnímají Prahu jako bezpečnou destinaci. Roli hraje také významná židovská historie a přítomnost židovské čtvrti v Praze,“ řekla Janderová. Upozornila zároveň, že v prvním letošním čtvrtletí počet turistů z Izraele poklesl asi o 30 procent. Důvodem je podle mluvčí konflikt na Blízkém východě.

Přibývá také turistů z Číny a Turecka. „Růst počtu turistů z Číny a obecně z asijských zemí souvisí především s obnovením pravidelných leteckých spojení, například na trasách Praha - Peking, Praha - Soul nebo Praha - Tchaj-pej,“ dodala Janderová.

Z poplatků má město přes 900 milionů

Do Prahy loni přijelo 8,3 milionu turistů, z toho 1,6 milionu bylo z České republiky. Praha vybrala v roce 2025 na poplatku z pobytu 933 milionů korun. Je to o 48 milionů korun víc než předloni.

PCT zajišťuje propagaci Prahy v ČR i zahraničí a má ve správě také některé památky, například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Statek na severu Prahy se promění na gymnázium pro stovky studentů

Památkově chráněný areál Brandejsova statku se změní na gymnázium. Zůstanou tam...

Chátrající památka na severním okraji metropole, suchdolský Brandejsův statek, by se měla proměnit po obnově za přibližně miliardu korun na gymnázium. Sloužit bude stovkám studentů.

31. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Prahu nejvíc navštěvují Češi, Němci a Američané. Přibývá Izraelců i Číňanů

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)

Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy...

31. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

O vyzdobení podchodů se opět postarají sprejeři, ztvární malby z historie města

Druhý podchod pod Masarykovou ulicí spojuje sídliště Pražská a Výšina se...

Havlíčkův Brod nechá nově vymalovat tři podchody ve městě. Na stěnách dvou by se měla objevit graffiti vztahující se k historii města. V podchodu u zdravotní školy by pak měli umělci obnovit...

31. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Dělníci začnou budovat základovou desku parkovacího domu u Dětské nemocnice Brno

DÄ›lnĂ­ci zaÄŤnou budovat zĂˇkladovou desku parkovacĂ­ho domu u DÄ›tskĂ© nemocnice Brno

Za čtyři měsíce od zahájení stavby parkovacího domu u brněnské Dětské nemocnice v Černopolní ulici dělníci zbourali budovu v místě, kde parkovací dům vyroste,...

31. května 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výstava o tajemném dole přinesl chebskému muzeu Zlatého mamuta

Instalace výstavy mapující příběh cínového dolu Sauersack

Zlatého mamuta, Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie získala interaktivní výstava Muzea Cheb o tajemném cínovém dole Sauersack vysoko v Krušných horách. Zaujalo zejména propojení...

31. května 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Postřižiny i Naši furianti. Humor bude v Pardubicích hrát hlavní roli

Východočeské divadlo Pardubice.

Převážně komediální tituly, současné adaptace klasiky a silné lidské příběhy. Takovou podobu má dramaturgický plán městského divadla v Pardubicích pro novou sezonu.

31. května 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

V těchto dnech probíhají zkušební jízdy. Letos od září má vozit první cestující.

vydáno 31. května 2026  9:33

Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

Brnem prošel duhový průvod oslavující queer komunitu. Zakončil tak týdenní...

Sportovní a kulturní program v parku u Anthroposu v neděli zahájí festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo "Vždycky je něco, co nás spojuje". Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku...

31. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Letecká záchranná služba Plzeňského kraje

Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly...

31. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Klenoty nejen z první republiky. Naleštění veteráni projeli okolím Plzně

Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30....

Desítky nádherných naleštěných starých aut a motorek projely v sobotu Plzeňskem v rámci 36. ročníku Jízdy historických vozidel okolím Plzně. Start i cíl jízdy byl v Autocampu Ostende v Plzni-Bolevci,...

31. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Přátelák českých fotbalistů před MS 2026: Proti Kosovu dostanou šanci nováčci

Střela Ladislava Krejčího míří do dánské branky v prodloužení barážového duelu.

Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední domácí přípravný zápas před MS ve fotbale 2026. Trenér Miroslav Koubek proti Kosovu nasadí především hráče bojující o konečnou nominaci a příležitost...

31. května 2026  9:15

„Pokoušíme se o úspěch, často neuspějeme a nevíme proč."

31. května 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.