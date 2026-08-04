Do senátních voleb na Kolínsku se chce zapojit sedm kandidátů

Na Kolínsku se chce utkat o senátorské křeslo sedm kandidátů, o čtyři méně než v roce 2020, řekla ČTK Michaela Pithartová z kolínské radnice. Lhůta pro předložení kandidátních listin vypršela dnes odpoledne. Kdo přesně kandiduje, úřad nezveřejnil.
Dosavadní senátor Pavel Kárník (za STAN) mandát obhajovat nebude. STAN nasadí kolínského starostu a hejtmančina náměstka pro finance Michaela Kašpara. Společným kandidátem ODS a TOP 09 je starosta Poděbrad Roman Schulz, navrhující stranou je ODS, řekl ČTK mluvčí občanských demokratů Jakub Skyva.
Za ANO chce kandidovat bývalá poslankyně a krajská zastupitelka Andrea Brzobohatá a za Alianci pro budoucnost podnikatel Pavel Sehnal. Kandidáta nasadilo i hnutí JaSaN, bude jím František Třeštik.
Součástí senátního obvodu 42 Kolín je 119 obcí, nejvíce na Kolínsku, 22 obcí Nymburska a několik v okrese Praha-východ.
Přehled dosud známých kandidátů do Senátu za obvod Kolínsko v roce 2026 a 2020:
Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020
Aliance pro budoucnost Pavel Sehnal
ANO Andrea Brzobohatá Igor Karen
STAN Michael Kašpar Pavel Kárník
TOP 09, Strana zelených a Hlas Tomáš Klinecký
Trikolóra Ivanka Kohoutová
Piráti Cyril Koky
nezávislý kandidát Jiří Otta
ČSSD Karel Otava
KSČM Martin Škorpík
nezávislý kandidát Emilie Třísková
ODS Roman Schulz Michal Zapletal
JaSaN František Třeštik
SPD Petr Žantovský
Zdroj: politické strany, www.volby.cz