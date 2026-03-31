Do Senátu bude v obvodu Kolín kandidovat starosta Poděbrad Roman Schulz (ODS)

Do Senátu v obvodu Kolín bude v podzimních volbách za ODS kandidovat starosta Poděbrad Roman Schulz. V horní komoře parlamentu by měl podle něj zaznívat hlas lidí, kteří v regionu žijí. Ucházet se chce na podzim i o pozici starosty Poděbrad v komunálních volbách. O kandidatuře dnes Schulz informoval v tiskové zprávě. Senátorem ve volebním obvodu Kolín je od roku 2020 Pavel Kárník (za STAN), mandát obhajovat nebude.
"Do Senátu jsem se rozhodl kandidovat, protože řada věcí, které se týkají našeho regionu, se řeší bez nás. Proto chci, aby tam zazníval hlas lidí, kteří tu skutečně žijí. V poslední době se bohužel v politice prosazují křik a prázdná gesta. To mi bytostně vadí," uvedl Schulz.
Ve vedení Poděbrad je Schulz od roku 2018, kdy se stal prvním místostarostou. Pozici obhájil i v roce 2022. Starostou Poděbrad se stal v květnu 2023 po odvolání tehdejšího starosty Jaroslava Červinky (Nezávislí kandidáti Poděbrady).
Při rozhodování, zda bude kandidovat na pozici senátora i do vedení města současně, vycházel i z doporučení zkušenějších senátorů a senátorek. "Tvrdí, že práce senátora a starosty se dobře doplňuje a zkušenosti z obou úrovní jsou velkou výhodou," doplnil Schulz.
Součástí senátního obvodu 42 Kolín je 119 obcí, nejvíce na Kolínsku, 22 obcí Nymburska a několik v okrese Praha-východ. O senátní křeslo v obvodě Kolín se bude ucházet také také starosta Kolína a náměstek středočeské hejtmanky pro finance Michael Kašpar (STAN). Kandidaturu oznámil minulý týden.