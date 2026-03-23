Do Senátu bude v obvodu Kolín kandidovat za STAN starosta Kolína Michael Kašpar

Do Senátu v obvodu Kolín bude v podzimních volbách za STAN kandidovat starosta Kolína a náměstek středočeské hejtmanky pro finance Michael Kašpar. Usilovat bude znovu také o pozici starosty, informoval dnes na svém facebooku. Pokud by uspěl, funkce krajského náměstka je připraven se vzdát, řekl Kašpar ČTK. Senátorem ve volebním obvodu Kolín je od roku 2020 Pavel Kárník (za STAN). Volby se konají v říjnu.
"Senát je v této době důležitá pojistka demokratických hodnot, senátor by tady měl být i pro regionální témata, kterým jsem se nikdy nevyhýbal, vláda dnes navíc otevřeně hovoří o tom, že obcím a krajům vezme další peníze, přidává nám další agendy, a postupnými kroky - často i bez změny zákona - se vlastně snaží trestat ty, co umí hospodařit. Senátor by měl všechna ta témata otevírat a upozorňovat na ně, případně dělat pozměňovací návrhy nebo zákony nedobré pro regiony vracet zpátky do Poslanecké sněmovny," řekl Kašpar. Věří, že region téměř za 12 let působení na kolínské radnici zná a problémy dokáže identifikovat.
Starostou Kolína je Kašpar pod hlavičkou hnutí Změna pro Kolín od roku 2019. V roce 2020 se stal středočeským zastupitelem za STAN, od roku 2022 je náměstkem středočeské hejtmanky pro finance.
Součástí senátního obvodu 42 Kolín je vedle Kolínska také několik obcí na Nymbursku a část okresu Praha-východ. Další strany zatím jména kandidátů oficiálně nezveřejnily.