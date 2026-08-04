Do Senátu v obvodu Kladno kandiduje sedm lidí, Sucharda Šípová obhajuje

Do Senátu v obvodu Kladno kandiduje sedm lidí, před šesti lety jich bylo 13. Současná senátorka Adéla Sucharda Šípová zvolená za Piráty chce mandát obhájit, vyplývá z informací zveřejněných na úřední desce kladenského magistrátu.
Sucharda Šípová zvolená za Piráty nyní kandiduje s podporou Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21. Před šesti lety získala ve druhém kole senátních voleb 67,13 procenta hlasů. Druhý Petr Bendl (ODS) dostal 32,86 procenta hlasů. Za ODS bude letos kandidovat ředitel střední školy Petr Paták, za ANO ústavní právník Aleš Gerloch a za hnutí Přísaha jeho místopředseda Jaroslav Pelc.
Kandidátku podal za hnutí Naše Česko ředitel Řízení letového provozu (ŘLP) Jan Klas. Za SPD bude o hlasy usilovat Marcela Machalová a sedmým kandidátem je Konstantin Paťukov (nez.).
První kolo senátních voleb bude spolu s obecními volbami 9. a 10. října.
Kandidáti do Senátu za obvod Kladensko v roce 2026 a 2020:
Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020
ODS Petr Paták, ředitel střední školy Petr Bendl, poslanec, bývalý hejtman, exministr dopravy a zemědělství
Piráti, STAN, TOP 09, Zelení a SEN 21 Adéla Sucharda Šípová, senátorka
STAN Markéta Frölichová, starostka Krušovic
Piráti Adéla Šípová, advokátka
ANO Aleš Gerloch, ústavní právník Michaela Vojtová, středočeská zastupitelka, ekonomka
Naše Česko Jan Klas, ředitel Řízení letového provozu
Přísaha Jaroslav Pelc, místopředseda hnutí Přísaha
Trikolóra Jiří Landa, lékař
ZÁSADOVOST A SPRAVEDLNOST - koalice České strany sociálně demokratické, Strany zelených a hnutí Budoucnost Jiří Dienstbier mladší (ČSSD), senátor
Koalice KDU-ČSL a TOP 09 Ondřej Závodský, právník, bývalý náměstek ministra financí
KSČM Miloslava Vostrá, poslankyně
SPD Marcela Machalová, zastupitelka Kladna Václav Bošek, zástupce ředitele mezinárodní společnosti
Česká pravice Milan Volf, kladenský zastupitel (Volba pro Kladno)
Radostné Česko Naděžda Zimová, daňový poradce
Národ sobě Michal Oliva, OSVČ
Svobodní David Bohbot, bezpečnostní expert
nezávislý Konstantin Paťukov
Zdroj: Magistrát města Kladna, www.volby.cz