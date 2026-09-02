Do stojícího kamionu na D6 na Kladensku narazily dvě dodávky, řidič jedné zemřel

Autor: ČTK
  12:20aktualizováno  12:20
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Při nehodě kamionu a dvou dodávek na 10. kilometru dálnice D6 ve směru na Prahu dnes v noci zemřel řidič jedné z dodávek. Dodávky postupně narazily do kamionu, který stál v odstavném pruhu. ČTK to řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nehoda byla hlášena krátce před 01:00. "Řidič nákladní soupravy zastavil v odstavném pruhu, do návěsu narazila jedna dodávka a pak ještě druhá dodávka, jejíž řidič bohužel zemřel," řekla Richterová. Řidič druhé dodávky utrpěl lehčí poranění.

Dálnice byla ve směru na Prahu několik hodin uzavřená. Provoz byl plně obnoven kolem 08:00.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí dosud roztříštěná prostranství, přidá zeleň, vodní prvky, místa pro trhy i odpočinek. Rekonstrukce má...

Hygienici ve Zlínském kraji zkontrolovali stovku táborů, uložili čtyři sankce

ilustrační snímek

Hygienici ve Zlínském kraji letos zkontrolovali stovku letních dětských táborů. Od 29. června do 31. srpna zkontrolovali 97 pobytových táborů, z toho 85...

2. září 2026  12:36,  aktualizováno  12:36

Hospodářská škola ve Frýdlantu na Liberecku postavila pavilon pro lesnické obory

HospodĂˇĹ™skĂˇ Ĺˇkola ve FrĂ˝dlantu na Liberecku postavila pavilon pro lesnickĂ© obory

Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku dokončila pavilon pro výuku lesnických oborů. Sloužit bude především žákům učebních oborů Lesní...

2. září 2026  12:31,  aktualizováno  12:31

Signal Fest letos poprvé zamíří do Dejvic, nabídne světla, lasery i Havla

Čtrnáctý ročník Signal Festival se v Praze uskuteční od 15. do 18. října 2026,...

Pražská přehlídka digitální a kreativní kultury Signal Festival letos poprvé zavítá do Dejvic. Druhou hlavní trasou bude už tradičně centrum hlavního města. Čtrnáctý ročník festivalu se uskuteční od...

2. září 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Bagrista objevil zapomenuté sklepy, uvnitř ležely obří historické pánve na měď

Historici převezli do nového muzea v historické kovárně v Povrlech technické...

Při bourání starého objektu v Povrlech u Ústí nad Labem objevil bagrista zapomenuté sklepy, ve kterých byly dvě obří keramické nádoby připomínající sudy na zelí. Jde o historické pánve na roztavenou...

2. září 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bohumín obnovil lůžka pro seniory i dlouhodobě nemocné

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku během několika týdnů obnovil vybavení dvou zařízení, která ve městě pečují o lidi s omezenou pohyblivostí. Nejprve dal instalovat 45 lůžek...

2. září 2026  12:27,  aktualizováno  12:27

Přestavba Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030

ilustrační snímek

Přestavba historického Velkého náměstí v Hradci Králové, kterou město chystá téměř 20 let, by mohla začít nejpozději v roce 2030. Od loňského září firma...

2. září 2026  12:20,  aktualizováno  12:20

Do stojícího kamionu na D6 na Kladensku narazily dvě dodávky, řidič jedné zemřel

ilustrační snímek

Při nehodě kamionu a dvou dodávek na 10. kilometru dálnice D6 ve směru na Prahu dnes v noci zemřel řidič jedné z dodávek. Dodávky postupně narazily do kamionu,...

2. září 2026  12:20,  aktualizováno  12:20

Klimatolog:Tolik tropických nocí jako letos a na takovém území ČR dosud nezažila

ilustrační snímek

Tolik tropických nocí jako letos a na tak velké části území Česko dosud v historii měření nezažilo. Letošní extrémně vysoké letní teploty, které často...

2. září 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

LG Electronics představuje na IFA 2026 další generaci AI Home

2. září 2026  13:41

Tramvajová trať se prodloužila od hotelu International dál dolů k nádraží Podbaba. Během dnešních oslav se uskutečnily odpolední speciální jízdy na úseku Špejchar - Hradčanská - Vítězné náměstí -...

vydáno 2. září 2026  13:36

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Po nočním vloupání dnes zůstala mělnická základní škola mimo provoz

ilustrační snímek

Kvůli nočnímu vloupání do budovy Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku je dnes její hlavní budova mimo provoz. Žákům zajistila škola program mimo budovu....

2. září 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Mám tady začít střílet? Muž vyhrožoval na úřadu práce, když mu nepřiznali dávku

ilustrační snímek

Nespokojený klient způsobil v úterý rozruch na Úřadu práce v Olomouci. Situace se vyhrotila, když se ukázalo, že sedmapadesátiletý muž nedosáhne na vyplacení sociální dávky, o níž byl přesvědčený, že...

2. září 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.