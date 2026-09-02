Do stojícího kamionu na D6 na Kladensku narazily dvě dodávky, řidič jedné zemřel

Při nehodě kamionu a dvou dodávek na 10. kilometru dálnice D6 ve směru na Prahu dnes v noci zemřel řidič jedné z dodávek. Dodávky postupně narazily do kamionu, který stál v odstavném pruhu. ČTK to řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Nehoda byla hlášena krátce před 01:00. "Řidič nákladní soupravy zastavil v odstavném pruhu, do návěsu narazila jedna dodávka a pak ještě druhá dodávka, jejíž řidič bohužel zemřel," řekla Richterová. Řidič druhé dodávky utrpěl lehčí poranění.
Dálnice byla ve směru na Prahu několik hodin uzavřená. Provoz byl plně obnoven kolem 08:00.