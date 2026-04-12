Dobrovolníci od pátku do dneška odklidili z břehů Sázavy deset tun odpadků

Dobrovolníci od pátku do dneška odklidili z břehů Sázavy podle předběžných výsledků deset tun odpadků, je to o pět tun méně než loni. Do 21. ročníku akce Čistá řeka Sázava se zapojilo stejně jako minulý rok 750 dobrovolníků, informovala ČTK Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví, která organizuje úklid devadesátikilometrového úseku řeky mezi Střechovem a Pikovicemi.
"Už několik let sbírám odpadky ze břehu, z lodi se jich tolik nesebere. Je znát, že je řeka čistší, možná k tomu přispívají i rybáři, kteří si svá místa udržují v pořádku. Také výchova lidí v okolí řeky nese ovoce. I na místech, kde jsme čekali víc odpadků, jako třeba pod mostem v Kácově, nebylo skoro nic," uvedl Petr Lunga, který se zapojil do úklidu v úseku mezi Střechovem a Českým Šternberkem.
Menší množství odpadu potvrdili i další dobrovolníci. Lidé nevyhazují nic tam, kde je čisto, míní Dana Gutová z Dobročovic u Úval, která uklízela úsek mezi Zlenicemi a Lštěním. "Poprvé před čtyřmi lety jsme v těchto končinách už vysypávali plné pytle a teď máme sotva po dně," uvedla. Z okolí řeky díky tradiční akci zmizely například kusy igelitů, plastové a skleněné lahve, pneumatiky, boty i kusy lodí.
První ročník akce Čistá řeka Sázava se uskutečnil v roce 2006. Postupně se do něj začali zapojovat dobrovolníci všech věkových kategorií – pomáhají mateřská centra, školy, hasiči, rybáři, myslivci, skauti, sportovci, firmy a přidává se čím dál víc obcí. Lidé uklízejí také přítoky Sázavy. V prvních letech se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, nyní se čistí pod taktovkou více organizátorů napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Za 20 let trvání akce se do úklidu zapojilo kolem 25.000 dobrovolníků, kteří sesbírali víc než 470 tun odpadků.