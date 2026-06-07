Tyranů v bytech přibývá. Dětské oběti jsou terčem násilí často i v dospělosti

Juliana Hámová
  11:02aktualizováno  11:02
Sledovat Metro na Googlu
Násilí v rodině nezůstává za zavřenými dveřmi. Přechází z generace na generaci – a čísla to potvrzují. Policie v minulém roce vykázala z domácností 1 640 násilných lidí, což je nejvíce od zavedení systému intervenčních center před dvaceti lety. Jen v Praze šlo o 167 případů, v 99 domácnostech přitom žily děti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Od roku 2007 jsou policisté v případě domácího násilí oprávněni vykázat jeho původce z obydlí. Za tu dobu policie v celé republice eviduje více než 23 tisíc vykázání, z toho 2 781 připadá na hlavní město.

Pražské intervenční centrum se letos v březnu přestěhovalo na novou adresu, nyní sídlí na Žižkově v Křišťanově ulici. Podle jeho vedoucí se násilí týká všech sociálních skupin.

Domácí násilí na mužích existuje. V hádce ustupují z obav, že se to otočí proti nim

„Praha je specifická především svou velikostí, anonymitou a sociální různorodostí. Setkáváme se zde s velmi širokým spektrem klientů – od lidí v dlouhodobě ekonomicky nejisté situaci až po vysoce vzdělané s vysokým sociálním statusem. Domácí násilí se týká všech sociálních skupin,“ řekla vedoucí Intervenčního centra Praha Jana Vašinová.

Další specialita metropole je podle ní vysoká migrace a větší počet cizinců. U některých klientů se proto přidává jazyková bariéra, nejistý pobytový status nebo absence širší rodinné podpory.

Násilí z generace na generaci

Důvodů nárůstu vykázání může být podle odborníků více. „Obecně se o domácím násilí více mluví, je silnější osvěta a lepší informovanost,“ uvedla Vilma Janoušková, ředitelka organizace Acorus, která pomáhá obětem domácího násilí a nabízí i krizovou pomoc dětem.

„Je otázka, zda roste počet případů jako takových, nebo policie více využívá institut vykázání,“ dodala. Děti, které v násilí vyrůstají, si podle expertů často nesou traumatické zkušenosti do dospělosti. Jedním z takových případů je i příběh čtyřiadvacetileté Evy. Když byla malá, vnímala, že otec dlouhodobě týrá její matku. Začala utíkat z domova, zhoršila se ve škole a její mladší bratr se začal pomočovat a sebepoškozovat.

Matka se na intervenční centrum obrátila až po letech, kdy už se bála o život. S pomocí pracovníků centra odešla s dětmi do bezpečí a muže později soud odsoudil za týrání.

Expartnerka vinila Turka z vyhrožování zbraní i znásilnění. Policie případ odložila

O několik let později služeb intervenčního centra využila i samotná Eva, tentokrát jako dospělá žena a matka malého syna. Partner ji podle její výpovědi začal napadat během těhotenství a po další době hrozil únosem dítěte. Do případu se zapojila policie i Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Partnera policie obvinila z týrání a ze znásilnění.

Příběh Evy ukazuje jeden z často opomíjených aspektů domácího násilí — jeho mezigenerační přenos. Děti, které v takové rodinné atmosféře vyrůstají, si podle expertů často nesou traumatické zkušenosti do dospělosti.

Děti neuniknou zranění

Neznamená to automaticky, že se samy stanou násilnými, ale častěji se ocitají ve vztazích, kde násilí znovu zažívají nebo tolerují.

Právě na tento problém upozornil aktuální výzkum SocioFactoru pro Asociaci pracovníků intervenčních center ČR, zaměřený na transgenerační přenos násilí.

Nestojíš za nic! Domácí násilí přitvrzuje, hojně postihuje i děti

Loni v souvislosti s domácím násilím bylo evidováno celkem 3 251 ohrožených dětí. Z toho 1 743 jich označila za ohrožené přímo policie v případech vykázání, dalších 1 508 dětí zachytila intervenční centra v takzvaném nízkoprahovém režimu – tedy v situacích, kdy rodiny vyhledaly pomoc samy, bez zásahu policie.

Data o domácím násilí

  • Vykázaných násilníků v roce 2025 bylo v Praze 167. V České republice 1 640.
  • Celkový počet vykázaných lidí od roku 2007 je přes 23 tisíc – v Praze 2 781.
  • Celkový počet dětí ohrožených domácím násilím byl v roce 2025 v Čechách 3 251. Z toho 728 dětí zažilo přímé násilí.

Z výzkumu také vyplynulo, že 728 dětí bylo vystaveno přímému násilí a 78 jich utrpělo zranění. Přibližně třetinu dětí měl v evidenci OSPOD už před samotným vykázáním násilníka z domácnosti.

Naučit učitele vhodně reagovat

Intervenční centra vznikla v Česku v roce 2007 jako součást ochrany před domácím násilím. Jejich úkolem je navázat kontakt s ohroženým člověkem poté, co policie vykáže násilníka ze společného obydlí, pomoci jí s bezpečnostním plánem, právní pomocí nebo komunikací s úřady a dalšími institucemi.

Za dvacet let fungování se však podle odborníků ukázalo, že centra musejí více myslet právě na děti.

Stát slibuje po vraždě tříleté dívky reformu. Děti nebyly prioritou, říká Malá

„Systém ochrany umí v akutní fázi domácího násilí rychle a efektivně zasáhnout. Data o dětech ale připomínají, že nestačí reagovat až ve chvíli, kdy dojde na policejní vykázání,“ říká Martina Vojtíšková z Asociace pracovníků intervenčních center ČR.

„Potřebujeme, aby se oběti a rodiny dokázaly ozvat dřív a aby lidé, kterým se dítě svěří, například učitelé, školní psychologové nebo sociální pracovníci, uměli reagovat citlivě, bezpečně a bez bagatelizace,“ dodává.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V Čáslavi jim to sice úplně neumožní, alespoň ne těm nejmenším, zato si všichni mohou prohlédnout stroj,...

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty však po prohře ve čtvrtfinále s Finskem letos nenaplní. Rozloučil se trenér Radim Rulík, který tým...

Policie dopadla muže, který se v Praze vloupával s jateční pistolí do obchodů

Muž vykradl desítky prodejen, dveře si otevíral jateční pistolí (7. června 2026)

Kriminalisté objasnili vloupání do 20 provozoven v Praze 4, kterých se od loňského srpna dopouštěl čtyřicetiletý muž. Způsobil celkovou škodu převyšující čtvrt milionu korun. Po dopadení se přiznal a...

7. června 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Dvě dopravní nehody uzavřely na Lounsku dálnici D7. Na místě byli záchranáři

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Na dálnici D7 se v neděli dopoledne staly dvě dopravní nehody. U první na kilometru 66 u Žiželic na Lounsku po střetu dvou osobních aut policisté uzavřeli provoz ve směru na Chomutov a dopravu...

7. června 2026  11:52,  aktualizováno  12:58

CVR na autobusech a tramvajích odkazuje na trolejbusy. DP Praha chce od pátku 26. června 2026 zahájit zkušební provoz na linkách 51 a 53 s tureckými vozy Bozankaya SNG12T. CVR je to zajímavé, ale...

vydáno 7. června 2026  12:57

Sbohem, živote. Když ještě nestál Nuselský most, vrhali se zoufalci z pražských hradeb

I pro zkušeného lezce je téměř nemožné překonat současné zábrany na Nuselském...

Pohřbívali je buď za hřbitovní zdí, nebo alespoň u ní. Sebevražda byla vždy chápaná jako něco nestoudného, nehodící se k dobrým mravům. Bez ohledu na důvod, proč si člověk sáhl na život. V Praze si...

7. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tyranů v bytech přibývá. Dětské oběti jsou terčem násilí často i v dospělosti

ilustrační snímek

Násilí v rodině nezůstává za zavřenými dveřmi. Přechází z generace na generaci – a čísla to potvrzují. Policie v minulém roce vykázala z domácností 1 640 násilných lidí, což je nejvíce od zavedení...

7. června 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Festival Ambasád v Praze 6 na "Kulaťáku". Tradiční festival cizokrajných jídel i kulturních zážitků z celého světa (přes 70 států) nabídnuly sobotní trhy na Kulaťáku v Praze 6. Hudebně tanečním...

vydáno 7. června 2026  10:50

Festival Ambasád v Praze 6 na "Kulaťáku".Tradiční festival cizokrajných jídel i kulturních zážitků z celého světa (přes 70 států) nabídnuly sobotní trhy na Kulaťáku v Praze 6. Hudebně tanečním...

vydáno 7. června 2026  10:49

Výbuch v Toužimi zranil mladíka i jeho babičku. Podle policie vyráběl pyrotechniku

ilustrační snímek

Policie posouvá vyšetřování sobotního výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku. Kriminalisté případ kvalifikovali jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Při explozi se zranili dva lidé,...

7. června 2026  7:32,  aktualizováno  10:32

Vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku, úsek na Růžovou horu jezdí

ilustrační snímek

Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Spodní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstal v provozu. Odpoledne by se...

7. června 2026,  aktualizováno 

Ve věži měli vojáci pozorovatelnu. Teď chtějí kostel v Krabonoši zachránit

Kostel sv. Jana Křtitele v bývalé vsi Krabonoš u hranic s Rakouskem plánují...

Z bývalé vsi Krabonoš na Jindřichohradecku zbyl kromě pár domů jako jediný svědek událostí 20. století kostel sv. Jana Křtitele. Sloužil také armádě, léta chátral. Farnost v Českých Velenicích ho s...

7. června 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Liberec bude i letos pokračovat v zajišťování skalních masivů ve městě

Liberec bude i letos pokraÄŤovat v zajiĹˇĹĄovĂˇnĂ­ skalnĂ­ch masivĹŻ ve mÄ›stÄ›

Liberec bude i letos pokračovat v zajišťování skalních masivů ve městě. Tentokrát přijde na řadu část zvětralé žulové skály v ulici Dr. Milady Horáková. Sanace...

7. června 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Zabavené lvice se ve zlínské zahradě rozdělí. Potřebují delší čas na adaptaci

Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli....

Zoo Zlín změní současné uspořádání chovné skupiny lvů konžských i zabavených lvic. Souvisí to s nedávným příchodem tří lvic, které stát odebral soukromým chovatelům. Hlavním důvodem je zajištění...

7. června 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.