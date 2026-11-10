Kouřim povede pětadvacetiletý učitel a zvoník, k politice ho přivedl domácí úkol

Novým starostou Kouřimi na Kolínsku se stal pětadvacetiletý učitel českého jazyka a literatury Jan Bug (SPOKO – Společná Kouřim). Ke komunální politice ho přivedl domácí úkol na gymnáziu, při němž měl sledovat zasedání zastupitelstva. Bug je také členem spolku Kouřimští zvoníci a hercem místního ochotnického souboru Mrsťa Prsťa. Zastupitelé ho zvolili na pondělním ustavujícím zasedání. V čele města vystřídal Luboše Čepeláka.
"Já jsem se ke komunální politice totiž dostal skrze svůj domácí úkol na střední škole," řekl Bug ČTK. Na kutnohorském Gymnáziu Jiřího Ortena si v posledním ročníku vybral seminář politologie, v němž měli studenti za úkol zhlédnout jednání zastupitelstva svého města. Bug si nejprve pustil záznam na internetu, později začal na jednání chodit osobně. Jeho pravidelných návštěv si všimli zástupci tehdejší opozice, kteří ho oslovili s nabídkou kandidatury.
Bug uvedl, že o funkci starosty uvažoval už na střední škole, představoval si ale, že se jím stane přibližně v 50 letech. Před letošními volbami založil sdružení SPOKO – Společná Kouřim, které získalo sedm z 15 mandátů. Do zastupitelstva se poprvé dostal v minulém volebním období jako náhradník za sdružení Nezávislí pro Kouřim.
Dosud učil český jazyk a literaturu na pražské střední škole. Kvůli výkonu uvolněné funkce starosty ho škola musela z výuky uvolnit. Bug zároveň dokončuje navazující magisterské studium učitelství českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zbývá mu přibližně rok, během něhož musí napsat diplomovou práci a složit státní zkoušky.
Přibližně pět let se Bug věnuje také zvonění na kouřimské obrácené zvony, které jsou zavěšené srdcem vzhůru a rozeznívají se šlapáním. Podobné zvony jsou v Česku už jen v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Členem spolku Kouřimští zvoníci chce zůstat i jako starosta. Ke zvonění ho přivedl především zájem o regionální historii, o místních zvonech psal už seminární práci na gymnáziu.
Novou koalici v Kouřimi tvoří SPOKO – Společná Kouřim a Nezávislí pro Kouřim, společně mají deset z 15 mandátů. Prvním místostarostou je Lukáš Petrásek (SPOKO), druhým Ondřej Horálek (Nezávislí pro Kouřim). V pětičlenné radě mají obě uskupení po dvou zástupcích, páté místo obsadili Kouřimáci. Podle Buga má toto uspořádání umožnit spolupráci všech tří zastoupených uskupení.
Nové vedení města se chce nejprve věnovat přípravě rozpočtu. Za jedno z nejaktuálnějších místních témat Bug označil situaci v Molitorově, kde se při terénních úpravách pro golfový areál nahromadilo velké množství odpadu.