Domov pro seniory v Novém Strašecí má nové vytápění i zateplení

Domov pro seniory v Novém Strašecí na Rakovnicku má nové vytápění i zateplení. Dokončovaná modernizace přinese kromě zvýšení komfortu i provozní úspory. Náklady přesáhly 31 milionů korun bez DPH. Kolaudace objektu bude na podzim, informovala dnes ČTK Nikola Samcová ze středočeského hejtmanství.
Rekonstrukce domova začala loni v červnu. Obnovený je celý topný systém provozní budovy a ubytovacího prostoru, půdní prostory i venkovní stěny jsou zateplené a nové jsou i fasáda, osvětlení a okna. Přibyla také fotovoltaika na ohřev vody. "Tato všechna opatření nám umožní úspory do budoucna za energie," řekl krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek (ODS). Roční úspora by měla podle odhadu představovat zhruba jeden milion korun.
Domov v Novém Strašecí se stará o 69 klientů v domově pro seniory, o 45 klientů v domovech se zvláštním režimem Pohoda a Oáza a asi o 90 klientů v terénních službách. Rekonstrukce byla v budově domova pro seniory.
Rekonstrukce Domova seniorů v Novém Strašecí je součástí krajského projektu, jehož cílem je snížit spotřebu energií v krajských budovách a který využívá evropské dotace. Do projektu jsou zapojené například i Domov mládeže SOŠ a SOU Jílové u Prahy, ZŠ a Dětský domov Sedlec-Prčice, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy nebo Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola Beroun.