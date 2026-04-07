Na situaci v Domově pod lípou upozornil v roce 2022 ombudsman Stanislav Křeček.
Rozhodnutí policie a státního zastupitelství jsou nedostatečně odůvodněná, upozornil soud. „Nedostatečnost jejich odůvodnění je takové intenzity, že by vyžadovala zásah ÚS pravděpodobně v jakékoliv trestní věci dotýkající se lidských práv. Předmětná trestní věc je však značně specifická, čímž nároky na řádné odůvodnění neklesají, ale naopak rostou,“ řekl soudce zpravodaj Jan Svatoň.
|
ÚS poukázal na zvláště zranitelné postavení stěžovatele. „Je důležité, že soud položil důraz na otázku zranitelnosti. Stěžovatelem bylo dítě s těžkým zdravotním znevýhodněním v ústavní péči,“ uvedl advokát Maroš Matiaško.
Druhou relevantní okolností je podle soudu rozšířenost a dlouhodobost nepřijatelného chování popsaného jak ve zprávách veřejného ochránce práv, které iniciovaly trestní řízení, tak ve spisovém materiálu policejního orgánu. Podle dostupných informací spočívalo v bití, tahání za vlasy, užívání vulgárních výrazů či zanedbávání hygieny klientů.
Nejednalo se jen o tohoto klienta, ale o atmosféru v daném zařízení, o meziklientské násilí, které tam bylo tolerováno. Atmosféra v zařízení byla hodně problematická, vytvářela prostor pro beztrestnost a ospravedlňování násilí vůči klientům, dětem s těžkým zdravotním znevýhodněním,“ popsal Matiaško.
Další problém spočívá v tom, že se policisté a žalobci nezabývali možnou trestněprávní odpovědností zařízení jako právnické osoby, respektive provozovatele, tedy Středočeského kraje. „Podle ÚS totiž nelze vyloučit trestní odpovědnost zařízení z pouhé skutečnosti, že jeho čtyři konkrétní zaměstnanci se dlouhodobě dopouštěli ‚pouze‘ jednání kvalifikovaného jako přestupky,“ stojí v nálezu.
|
V roce 2022 navštívili Domov pod lípou pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv, brzy poté se obrátili na policii s trestním oznámením. V domově žily hlavně mentálně postižené děti. Ombudsman měl podezření, že personál s některými z nich zachází v rozporu s lidskoprávními závazky státu. Vedení domova i Středočeskému kraji tehdy zaslal zprávu z návštěvy, ve které oproti běžným kontrolním výstupům nenavrhoval jen dílčí opatření, ale komplexní změnu. Vedení kraje poté odvolalo ředitele domova a slíbilo transformaci zařízení.
Policie se trestním oznámením zabývala až do roku 2024 a nakonec případ předala do přestupkového řízení na městský úřad, výsledek nezná ani advokát Matiaško. Přestupku se podle policistů mohli dopustit čtyři zaměstnanci tím, že páchali fyzické a psychické násilí na klientech, u kterých vyvolávali pocit strachu a obavy z případné další újmy. Jejich počínání však nebylo natolik závažné, aby naplnilo znaky trestného činu týrání svěřené osoby nebo mučení a jiného nelidského a krutého zacházení.
Jeden z klientů požádal okresní státní zastupitelství, aby postup policie přezkoumalo. Žalobci však nenašli důvod k zásahu, klient pak neuspěl ani u krajského státního zastupitelství, podle kterého policie případ prověřila dostatečně. Nyní se policie musí případem zabývat znovu a nedostatky napravit.