Doprava na D1 u Prahy bobtná. Úlevu může přinést dokončení dálničního okruhu

Marek Kočovský
  7:12aktualizováno  7:12
Na první pohled podobné jako před několika lety. V dopravních špičkách a nedělních návratech do metropole je příjezd po D1 stále na dlouhé desítky minut. Auta stojí v kolonách a jen pomalu se posouvají vpřed ke svému sjezdu z autostrády. Nedávná čísla zveřejněná silničáři však ukazují na strmý nárůst počtu aut v nejbližším okolí metropole prakticky v jakémkoliv čase.
ilustrační snímek | foto: MF DNES

„Nejzatíženější je D1 mezi Chodovem a Průhonicemi. Loni tam za 24 hodin projelo průměrně 106 976 aut. Oproti stavu v roce 2020 je to nárůst o třetinu,“ upozorňuje na základě monitoringu hustoty provozu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Velké celostátní sčítání aut se opakuje v pětiletých cyklech, údaje tak mapují rok 2025.

Pravidelně je přeplněnost tepen směřujících ku Praze patrná v pondělních ranních špičkách. Dopravní zpravodajství plní informace o kolonách jak od severu, tak od jihovýchodu a často i od západu po dálnicích D6 a D5. V případě, že někde dojde byť jen k menší kolizi, situace se ještě zhorší a průjezdnost postižených úseků stoupne až dopoledne, kdy počet aut klesá.

Ze získaných dat také jasně plyne, jak zásadní je potřeba dostavět Pražský okruh, kde nyní ŘSD buduje 12,6 kilometru dlouhý úsek od Běchovic k D1.

„Na úseku D0 Ořech – Jinočany byla loni průměrná denní dopravní intenzita 85 596 aut, což je proti minulému sčítání nárůst téměř o 17 procent,“ řekl Jan Rýdl s tím, že na dálnicích pomáhá i rozšiřování ze čtyřpruhu na šestipruh.

Nicméně další důvody, proč závěr cesty z tranzitních středních Čech do hlavního města často zabere dlouhé desítky minut, představují právě dopravní stavby.

Ačkoli jsou nezbytností z hlediska údržby, například na zmiňované D1 se pracuje téměř neustále. Spojnice Prahy s Brnem přitom jen nedávno prošla za provozu rozsáhlou modernizací. Hned po dokončení ale bylo třeba opravit dílčí části dálnice.

Aktuálně může být příkladem komplexní modernizace mostu Šmejkalka jen nedaleko od Prahy. A jakkoli je třeba vyzdvihnout úsilí silničářů, kteří pracují na přemostění Hrusického potoka za plného provozu a téměř jakéhokoli počasí, řidiči tam opakovaně čelí zúžením a dalším omezením provozu.

A také opravy přímo či na okrajích metropole. „Jak je vytížený příjezd od jihu po Strakonické, bylo zřejmé při nedávné opravě Barrandovského mostu,“ připomíná v souvislosti s aktuální rekonstrukcí Plzeňské ulice pražský koordinátor BESIP Oldřich Kassl. Podle jeho slov se taková akce může projevit klidně až 12 kilometrů daleko.

Záchytná stání a nové dálnice

Otázkou je, zda s výjimkou avizované dostavby Pražského okruhu existuje nějaké řešení, jak ulevit hlavním příjezdům do Prahy. Jednou z variant je omezit počet aut, především těch, kterými dojíždějí z kraje za prací Středočeši.

Odborníci na dopravu z pražského magistrátu a středočeského hejtmanství se už před časem shodli na nutnosti výstavby záchytných parkovišť. Loni na podzim začalo fungovat záchytné P+R parkoviště v Olbramovicích na Benešovsku. Kraj má ještě letos v plánu zahájit několik dalších.

Parkoviště mají být systémově propojená s aplikací společné pražské a středočeské integrované dopravy. Řidiči tak na místě nechají auto a do metropole budou pokračovat vlakem.

Olbramovické P+R se navíc nachází jen nedaleko od jednoho z nejvytíženějších úseků na silnicích I. tříd v Česku. Podle celostátního sčítání dosahoval provoz na I/3 u středočeských Votic průměru 20 630 aut denně.

To je ve srovnání s rokem 2020, kdy se podrobně sčítalo naposledy, nárůst o pětinu. Úlevou pro přetížený tah má být další chystaná dálniční stavba. Jde o středočeskou část D3, která by mohla zároveň ulevit také provozu na D1. Stavět by se mohlo začít za dva roky.

„Je pro nás závazek do budoucna dostavět v co nejkratší možné době základní dálniční síť. Výsledky z D0 pak mimo jiné ukazují nutnou potřebu dostavby Pražského okruhu, kde jsme od loňského podzimu obeslali kvůli výkupu pozemků již polovinu majitelů. Letos plánujeme oslovit ostatní vlastníky. Rádi bychom začali stavět už na přelomu let 2028 a 2029,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Myslivci loni ulovili rekordní počet prasat i srnců, trofeje ukážou na výstavě

Na chovatelské přehlídce budou k vidění i medailové trofeje muflonů. Na snímku...

Nahlédnout do revírů myslivců napříč Žďárskem budou brzy moci návštěvníci tradiční chovatelské výstavy. Ta je jak přehlídkou trofejí zvěře, která byla v regionu za uplynulý rok ulovena, tak i...

21. května 2026  6:52

Čerpací stanice a ceny benzínu a nafty na nich. Mapa kurzy.cz

21. května 2026  6:10

Živě: Tisková konference Pirátů k zahájení kampaně do komunálních a senátních voleb

21. května 2026  6:05

Věznění, mučení a znásilňování ženy v Siřemi. Kauzu začne projednávat soud

Místo činu. V tomto domě měl již jednou odsouzený čtyřicátník Karel N. držet v...

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes začne projednávat šokující případ muže, který podle kriminalistů téměř tři měsíce věznil a brutálně znásilňoval ženu v domě v Siřemi na Lounsku. Na lavici...

21. května 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové se blíží. Přesouvá se sem z „konkurenčních“ Pardubic

Ultralehká replika v podobě prvoválečného rakousko-uherského stíhacího...

Setkání starých letadel a moderních letounů, to byla pro Pardubice desetiletí výsada při setkání pilotů a jejich strojů. Teď se Tradiční akce přesouvá do pár kilometrů vzdáleného krajského města...

21. května 2026

Čím dál častěji teď zatoužím po tom našem moravském ráji, říká návrhář Macháček

Módní návrhář Lukáš Macháček s jedním z oděvů patřících do jeho kolekce Hanácká...

Pochází z Olomouce, kde se v roce 1989 narodil, studoval v Prostějově, nakonec ale zamířil do Prahy a představil se i v zahraničí. Nyní se však módní návrhář Lukáš Macháček znovu vrací ke kořenům....

21. května 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Lidé mohou napsáním dopisu potěšit seniory

Zmírnit osamělost starších lidí a podpořit mezigenerační vztahy se snaží...

Zmírnit osamělost starších lidí a podpořit mezigenerační vztahy se snaží dobročinný projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické nazvaný Psaní od srdce. Nedávno zahájený čtvrtý ročník projektu...

21. května 2026  4:59

Pieta za oběti holokaustu zahájí Meeting Brno a setkání sudetských Němců

ilustrační snímek

Uctěním památky obětí holokaustu dnes v Brně začne festival Meeting Brno a zároveň také setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), které se poprvé...

21. května 2026,  aktualizováno 

Ústecký soud začne projednávat případ znásilňování a mučení ženy na Lounsku

ilustrační snímek

Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku....

21. května 2026,  aktualizováno 

MS v hokeji 2026: Česko – Itálie. Národní tým se protrápil ke třem bodům

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...

Česká reprezentace nastoupila na mistrovství světa ve švýcarském Fribourgu k dalšímu důležitému duelu. Po cenné výhře nad Švédskem svěřenci trenéra Radima Rulíka se ale s Itálií opět trápili. Zápas...

20. května 2026  23:36

6. den na MS v hokeji 2026: Program šampionátu ve středu okořenil zápas Česka s Italy

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Středeční program MS v hokeji 2026 nabídl další čtyři zápasy základních skupin včetně utkání české reprezentace proti Itálii. V duelech padlo mnoho gólů a někteří favoriti se proti outsiderům pořádně...

20. května 2026  23:30

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

20. května 2026  20:58,  aktualizováno  23:17

