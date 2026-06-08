Nástup všemi dveřmi se v autobusech osvědčil, kraj ho rozšíří. A přibude revizorů

Autor: bur
  13:22aktualizováno  13:22
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Nástup všemi dveřmi do autobusů se osvědčil, systém se rozšíří do dalších linek. Středočeští zastupitelé pozitivně vyhodnotili loňskou novinku, rozšíření se plánuje od srpna.
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Cestující mohou nově do příměstských autobusů nastupovat všemi dveřmi. (1. srpna 2025) | foto: Vítězslav Bureš

„Zavedení nástupu všemi dveřmi se ukázalo jako jednoznačně správný krok, který výrazně zvýšil atraktivitu a plynulost příměstské autobusové dopravy,“ zhodnotil stav středočeský radní pro dopravu Petr Borecký.

Linky s nástupem předními dveřmi

Od 1. 8. 2026

(Celkem se jedná o 51 linek, níže uvádíme vybrané páteřní trasy)

  • 321 Praha – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
  • 392 Praha – Dobříš – Příbram
  • 393 Praha – Příbram
  • 395 Praha – Dobříš – Příbram
  • 417 Praha – Nové Strašecí – Mšec
  • 426 Praha – Benešov – Vlašim
  • 430 Lysá nad Labem – Milovice – Lipník
  • 432 Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav
  • 434 Nymburk – Milovice – Benátky nad Jizerou
  • 435 Klučov – Český Klučov – Český
  • 463 Mladá Boleslav – Městec Králové
  • 476 Kostelec nad Labem – Mělník
  • 482 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Mělník
  • 491 Mukařov – Český Brod
  • 499 Mladá Boleslav – Nymburk
  • 630 Kladno – Unhošť – Beroun
  • 686 Úvaly – Říčany
  • 655 Brandýs – Čelákovice – Úvaly

Zdroj: Středočeský kraj

Všemi dveřmi u autobusů vybraných linek 300-429 se nastupuje od 1. srpna loňského roku. Urychlilo se odbavení, zvýšil se komfort cestování.

Cestující už nemusí zdlouhavě čekat v řadě u předních dveří, což na kritických spojích podle Boreckého zkrátilo zpoždění až o sedm minut a stabilizovalo jízdní řády. Uvolnily se také vytížené nástupní hrany na pražských terminálech Opatov, Ládví či Budějovická.

„Přestože jsme před spuštěním projektu počítali s rizikem propadu tržeb, realita předčila naše optimistické scénáře. Lidé se chovají zodpovědně, roste zájem o časové jízdné a podíl nákupů přes aplikaci PID Lítačka stoupl z dvaceti na pětatřicet procent,“ dodal radní.

Podle kraje sice pokles tržeb od srpna 2025 činil přibližně 35 milionů korun, ale data z počátku letošního roku ukazují, že ani úpravy tarifu PID neměly negativní dopad na výnosy a tržby a nakonec překonaly původní odhady. Cestující zároveň víc využívají aplikaci PID Lítačka. Podíl cestujících bez platné jízdenky se sice zvýšil z původních 2,5 na 6 procent, tato hodnota je podle kraje ale pod kritickou hranicí.

Nově bude možné všemi dveřmi do autobusů nastupovat na dalších 51 linkách. Aby se minimalizovalo riziko úniku tržeb (asi 17,9 mil. korun ročně), chce kraj navýšit počet revizorů o 15.

Do příměstských autobusů poprvé všemi dveřmi. Jen cestující o tom ještě moc neví

Po vzoru pražského dopravního podniku vznikne na území metropole nová doplatková pokladna IDSK. Cestující zde budou moci v hotovosti či kartou uhradit uložené přirážky, případně dodatečně doložit nárok na slevu (např. průkaz ISIC). Náklady na toto rozšíření budou pokryty z provozního rozpočtu IDSK a z výnosů z vybraných pokut.

1. srpna 2025

Autobusy také dostanou technologické vylepšení. Zmizí stávající plastové tabulky za předním sklem a nahradí je digitální piktogramy na vnějších informačních panelech, které budou cestující jednoznačně informovat o možnosti nástupu všemi dveřmi.

Náklady na softwarovou úpravu se odhadují na minimálně 200 tisíc korun na jednoho dopravce a budou jim kompenzovány v rámci smluv o veřejných službách.

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