Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr, tvořily se kolony

„Na místo vyjely 3 jednotky hasičů. Jedná se o převrácený nákladní kontejnerový automobil převážející bagr, který blokuje dva jízdní pruhy,“ uvedli hasiči na síti X krátce před osmou hodinou.
Dodali, že zbývající dva pruhy byly průjezdné. Policie později upřesnila, že šlo o levý a prostřední pruh na 24. kilometru a dopravní omezení se týkala obou směrů jízdy.
Krátce před půl jedenáctou informovali policisté na síti X, že pomocí odtahové služby a jeřábu odklidili následky nehody a komunikace byla plně zprůjezdněna.
Podle serveru Dopravní info, který spravuje Ředitelství silnic a dálnic, se na místě tvořila kolona, která měla téměř dva kilometry. Průjezdová rychlost byla kolem 50 km/h. Omezení odhadovali na tři hodiny.
Přibližné místo nehody
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz