Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření

„Listopad je měsícem, kdy stoupá zátěž na našich silnicích, toto téma nás trápí a připravil jsem balíček čtyř opatření, které dopravní situaci pomůžou,“ řekl na úvod náměstek.
Prvním opatřením je důraz na zrychlení stavebních prací na klíčových komunikacích. Možným způsobem, jak k tomu přispět, by podle Hřiba mohlo být změna ve vyhodnocování nabídek ve veřejných zakázkách. „Doba realizace by jako hodnotící kritérium měla mít podíl nejméně 30 procent,“ navrhuje.
Druhým opatřením je stanovení jasné odpovědnosti za rozhodnutí o uzavírkách. „Máme tu prostředí kolektivní nevědomosti a reálně není jasné, kdo za to odpovídá. To je nutné narovnat,“ uvedl Hřib.
Jako třetí bod Hřib zmínil a velký důraz klade na dostavbu Pražského okruhu. Důležitá však podle něho je finanční podpora ze státního rozpočtu. Doufá proto v efektivní spolupráci s budoucím ministrem dopravy.
„Budoucí ministr dopravy by měl stanovit jako jasnou prioritu dokončení Pražského okruhu. Také je důležité, aby vnímal, že Praha není schopná bez finančního příspěvku státu dostavbu okruhu realizovat,“ zdůraznil.
Jako čtvrtý okruh zmínil snahu o soulad mezi počtem aut a kapacitou silnic. „My řešíme obě části, tak jak to dělají metropole na západ od nás,“ ujistil. Naznačil, že řešením by mohly být případné poplatky. „Nešlo by o mýto, to neumožňuje zákon, ale například stanovení nízkoemisních zón,“ naznačil.
Jako úspěch metropole vypíchl zákaz sdílených koloběžek. Dalším bodem bude nyní posílení pravomocí policie, která zatočí s nelegálně zaparkovanými auty v centru města.
„Je na místě, abychom se věnovali nelegálnímu parkování aut, aby se zlepšila plynulost dopravy v našem městě,“ zakončil svůj projev Hřib.
V posledních týdnech na silnicích v centru metropole kolabuje doprava. Řidiči při svých cestách čekají dlouhé minuty v nekonečných kolonách a nikdo z vedení hlavního města dosud neposkytl jasné informace, co je příčinou těchto komplikací.
6. listopadu 2025