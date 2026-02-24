Varování pro chodce. Dopravní podnik ukázal drastická videa střetů s tramvají

Autor: tami
  13:22
Jedno špatné rozhodnutí a vzduchem letí sluchátka, brýle, telefony a dokonce i děti. Mrazivé záběry z nehod v tramvajovém kolejišti zveřejnil Dopravní podnik Praha (DPP). Lidem mají připomenout, aby zbytečně neriskovali a nevbíhali pod kola rozjetých vozů.

„Podívejte na šest srážek – pět z nich je z loňska, jedna z nich z roku 2024,“ uvedl DPP sestřih kolizí tramvají s chodci v příspěvku na Facebooku.

V záběrech se objevují frekventované zastávky jako Invalidovna, I. P. Pavlova, Nádraží Holešovice, Palmovka či Chmelnice. Lidé na trať vstupují s telefonem v ruce, sluchátky v uších nebo při tom dokonce tlačí kočárek. Rozhlížejí se? Někteří ano, často ale na opačnou stranu. „Vražedná kombinace v zemi s pravostranným provozem,“ stojí v příspěvku.

V Praze ve Švehlově ulici srazila tramvaj chodce, na místě zemřel

Mladá maminka vedoucí jedno dítě za ruku a s druhým v kočárku chtěla na Hradčanské doběhnout tramvaj na opačné straně, ale mezi tratěmi zazmatkovala a zastavila se. V panice začala couvat a následně ji srazila právě přijíždějící tramvaj. „Díky velkému štěstí a včasné profesionální reakci řidiče tramvaje měli všichni tři jen lehká zranění,“ popisuje příspěvek.

Stejné štěstí, dá-li se tomu tak říkat, neměl chodec s kapucí na hlavě a očima na displeji. „Nepochopitelná lhostejnost a bezohlednost k sobě samému měla za důsledek těžké devastující zranění dolních končetin,“ píše DPP.

VIDEO: Školáci se vozili na spřáhle tramvaje, riskantní zábavu natočily kamery

Na Palmovce zase starší dítě náhle vběhlo před přijíždějící tramvaj v protisměru a jeho matka s mladším sourozencem v náručí instinktivně běžela za ním jej ochránit. „Bohužel matka skončila pod tramvají,“ komentoval situaci dopravní podnik.

Záběry ukazují, jak se matka kutálí z dohledu pod tramvaj, která ji právě porazila. Mladší sourozenec naštěstí skončil mimo kolejiště. Dítě, které vběhlo do cesty tramvaje, vyvázlo bez újmy, mladší potomek utrpěl pár odřenin a matka skončila se středně těžkými zraněními.

Dbáte při přecházení na své bezpečí? (Lze vybrat víc možností)

celkem hlasů: 484

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.

Zároveň pražský dopravní podnik uvedl, že se počet srážek chodců s tramvajemi i nehod s autobusy loni oproti předchozímu roku snížil. „Ve srovnání s rokem 2024 se loni snížil o 17 procent počet srážek na přechodech, o cca 15 procent mimo přechod a o téměř 29 procent v zastávkách,“ sdělil mluvčí DPP Daniel Šabík.

DPP sdílením záběrů z těchto incidentů varuje, že stačí opravdu málo, aby nepozorný chodec zaplatil životem, přestože po žádném z ukázaných střetů nebyl nikdo v ohrožení života. Nicméně zároveň připomněl dvě smrtelné nehody, ke kterým loni došlo. „Buďte opatrní a dávejte prosím pozor,“ nabádá DPP.

15. ledna 2026

