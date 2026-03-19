Vyplývá to z předběžných výsledků celostátního sčítání dopravy, o kterých dnes informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
„Dopravní data jednoznačně ukazují, že provoz na českých dálnicích rychle roste, a je proto důležité držet vysoké tempo výstavby a zároveň zvyšovat kapacitu nejvytíženějších úseků. V letošním roce zahájíme výstavbu nových částí klíčové dálnice D35, posledního úseku D11 směrem na Polsko, dálnice D6 u Karlových Varů, D55 na Olomoucku i D48,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Zahájené by podle něj měly být také stavby dalších obchvatů, například Břeclavi, Znojma, Bučovic, Pelhřimova nebo Plas.
Na dálnici D1 vzrostl provoz po celé její délce. Například mezi Modleticemi a Všechromy ve Středočeském kraji projelo loni denně v průměru 102 884 vozidel, což je proti minulému sčítání o 28 procent více. Na úseku mezi exity Brno-centrum a Brno-jih byl nárůst asi pětinový, denní průměr činil 91 935 aut, z toho téměř 18 000 tvořila nákladní doprava. O více než třetinu přibylo od posledního sčítání aut mezi Jihlavou a Velkým Beranovem.
Na Pražském okruhu mezi Ořechem a Jinočany projelo loni denně v průměru 85 596 vozidel, což je nárůst téměř o 17 procent. Podle ŘSD to potvrzuje potřebu dostavby okruhu i rozšíření některých jeho částí.
Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla se v posledních letech výrazně projevuje stavební boom v budování dálnic a nárůst intenzity dopravy je podle dat výrazně vyšší na dálniční síti oproti silniční.
„Tento trend lze považovat za pozitivní z hlediska bezpečnosti dopravy, neboť dálnice jsou výrazně bezpečnější než silnice. Zároveň je to pro nás závazek do budoucna dostavět v co nejkratší možné době základní dálniční síť. Výsledky sčítání na D0 mimo jiné ukazují nutnou potřebu dostavby Pražského okruhu, kde jsme na chybějící severní části od loňského podzimu obeslali kvůli výkupu pozemků již polovinu majitelů,“ uvedl Mátl.
Nárůst nákladní dopravy podle Mátla přináší vyšší příjem z mýtného a dálničních známek, který pokryje náklady na údržbu dálnic a silnic první třídy, včetně provozu ŘSD. „Na dálničních známkách včetně mýta se vybere vysoce přes 20 miliard,“ řekl Mátl. Problémem jsou podle něj přetížené kamiony, kvůli kterým se musí silnice častěji opravovat. „Zde skutečně musíme zlepšit systém vysokorychlostního vážení a vůbec principu vážení vozidel a zamezit tomu, aby kamiony jezdily přetížené,“ doplnil.
Data podle ŘSD zároveň potvrzují význam nových dálničních úseků a obchvatů. Například na silnici I/35 u Zámrsku na Orlickoústecku klesla intenzita dopravy z téměř 12 000 na 5400 vozidel denně, protože část aut přešla na nově vybudované úseky dálnice D35. Jihovýchodní obchvat Otrokovic na Zlínsku na D55 zprovozněný roku 2021 odvedl podle dat ze silnice I/55 polovinu aut, jež tam jezdila v roce 2020.
Na silnicích první třídy projelo loni v průměru 9600 aut denně, což je proti minulému sčítání nárůst téměř o šest procent. Nejzatíženějším úsekem je silnice I/7 u napojení na Pražský okruh, kde denní intenzita dosáhla 65 089 vozidel.
Celostátní sčítání dopravy se v Česku dělá v pětiletých intervalech. Loni se do něj zapojilo asi 2700 lidí, kteří sledovali provoz na více než 6800 úsecích. Využito bylo i 400 automatických sčítačů. Sčítání vyjde téměř na 54 milionů Kč bez DPH. Výsledky slouží mimo jiné jako podklad pro plánování dopravních staveb a údržby. Předběžné výsledky jsou k dispozici na webu ŘSD, finální data budou v červnu.