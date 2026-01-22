Stavební manévry za Prahou. Říčanům a Nehvizdům pomůžou nové obchvaty

Středočeské Říčany získají nový obchvat, který propojí dálnici D1 u Všechrom se silnicí I/2. Tendr na projektovou dokumentaci vyhrálo sdružení firem Pontex, 4roads a SATRA, cena dosáhne téměř 30 milionů korun. Krajští radní ve čtvrtek rovněž schválili výstavbu obchvatu u Nehvizd. Tři kilometry dlouhá přeložka silnice II/611 povede jižně od městyse souběžně s dálnicí D11. Náklady vyjdou přibližně na 194 milionů korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Latislav, MF DNES

Jižní obchvat Říčan, nazývaný též Tehovská spojka, bude měřit zhruba šest kilometrů. Povede od křižovatky s dálnicí D1 na 15. kilometru u Všechrom a napojí se na silnici I/2 nedaleko Tehovce.

Na jeho trase vznikne most přes železniční koridor z Prahy do Českých Budějovic a pět křižovatek, většinou okružních. Nová komunikace by se měla stát alternativou k přetížené silnici II/101 od dálnice D1.

„Tlak tranzitní dopravy na Říčany a okolí je velký. Částečně poleví díky již budované části Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi, je to ale jedno z několika dopravních řešení. Dalším je právě tato nová spojka. Těžit z ní nebudou jen Říčany, ale také například Světice nebo Tehov,“ uvedl radní pro silniční dopravu Josef Pátek (ODS).

Kvůli stavbě Pražského okruhu hrozí kolaps dopravy. Omezí vlaky do Benešova

Obchvat získal začátkem minulého roku kladné stanovisko při posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Dokument ale stanovil řadu podmínek, se kterými budou projektanti muset pracovat. Za úkol budou mít mimo jiné zajistit propustnost území nebo napojení cyklostezek.

„Velkou výhodu vidím v tom, že silnice povede převážně v zářezu. To znamená, že nenaruší krajinný ráz a nebude vytvářet hluk, který by obtěžoval obyvatele,“ uvedl Pátek.

Zpracování konceptu projektové dokumentace by mělo zabrat zhruba rok, následovat budou povolovací procesy. „Vše se snažíme směřovat k tomu, abychom tuto stavbu zahájili v roce 2030,“ dodal radní.

Poblíž Říčan se kromě jižního obchvatu plánuje také přeložka silnice II/101 mezi Úvaly a Říčany, měřit bude zhruba dva kilometry. Praha projekt silnice dovede do fáze pravomocného stavebního povolení, Středočeský kraj ji pak postaví.

Nový obchvat odlehčí i Nehvizdům

Středočeský kraj chce během letošního roku začít se stavbou obchvatu Nehvizd u Prahy, ve čtvrtek to schválili krajští radní. Náklady na výstavbu vyjdou přibližně na 194 milionů korun. Téměř tři kilometry dlouhá přeložka silnice II/611, která povede jižně od Nehvizd souběžně s dálnicí D11, pomůže přetíženému centru městyse odklonit především tranzitní dopravu.

V okolí Nehvizd je množství logistických hal, v případě problémů na dálnici D11 řidiči často volí starou hradeckou silnici, která přes městys vede. „Má to řadu negativních dopadů na místní obyvatele – hluk, zvýšenou prašnost i horší bezpečnost pro chodce, zvlášť ve špičkách,“ uvedl Pátek.

Součástí obchvatu budou protihlukové stěny i zelené valy, počítá se s napojením na okolní sklady a haly.

V Nehvizdech dohasili průmyslové haly. Příčinu požáru zachytily kamery

„Křižovatka ve směrech na Čelákovice a Vyšehořovice se změní na okružní, bude díky tomu o něco bezpečnější pro všechny. Z přeložky budou moct řidiči sjet také na Horoušanskou ulici, kde Správa železnic plánuje postavit nový terminál vysokorychlostní trati,“ doplnil Pátek.

Značný podíl na přípravě obchvatu má podle Pátka městys, který zajistil zejména výkupy pozemků a projekční práce. Podle dřívějšího vyjádření starosty počítají Nehvizdy s tím, že po zklidnění dopravy obnoví centrum.

Ve Středočeském kraji v současnosti pokračují například stavby obchvatů Hořovic na Berounsku, Rakovníka, Čelákovic a Drahelčic.

Nehvizdy a Říčany

Nehvizdy a Říčany

