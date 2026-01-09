Doprava v Praze má problémy kvůli sněhu. Kamiony blokují silnice, omezená je MHD

Sněžení od rána komplikuje automobilovou dopravu i provoz MHD v Praze. Kamiony blokují mimo jiné sjezd z Jižní spojky, Průmyslovou ulici či Radotínský most. Stojí i provoz v Komořanském tunelu. Stalo se několik hromadných nehod. Nejezdí tramvaje mezi náměstím Míru a Vršovicemi, na Vinohradské ulici provoz tramvají zastavily uvázlé kamiony. Pražské letiště dopoledne kvůli sněžení omezilo počet příletů za hodinu.

Problémy má pražská MHD také v dalších kopcovitých lokalitách. Vyplývá to z informací, které na síti X a webech zveřejnila policie, dopravní podnik a Pražská integrovaná doprava (PID).

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Cestující v hromadné dopravě musejí počítat se zpožděními, výhybky tramvají někde zapadaly sněhem, jinde na kolejích uvázly automobily. Některé příměstské autobusové linky jsou zkráceny.

Dopravní podnik postupně linky vrací do své celé trasy. Stejně tak se postupně obnovuje provoz v příměstských linkách.

Sníh intenzivně odklízejí také na hlavním letišti. „Pravidelně vyjíždí kolona techniky pro zimní údržbu. Během dopoledne je omezený počet příletů za hodinu,“ napsalo letiště na X. Zrušeny jsou odlety do Amsterdamu a Londýna.

Budějovická ulice u pražského Kačerova je nesjízdná. Autobusy nemohou vyjet kopec v okolí metra, a tak doprava stojí. Lidé vystupují a chodí pěšky. (9. ledna 2026)
Do ulic Prahy vyrazil také sněžný pluh. (9. ledna 2026)
Budějovická ulice u pražského Kačerova je nesjízdná. Autobusy nemohou vyjet kopec v okolí metra a tak doprava stojí. Lidé vystupují a chodí pěšky. (9. ledna 2026)
Budějovická ulice u pražského Kačerova je nesjízdná. Autobusy nemohou vyjet kopec v okolí metra a tak doprava stojí. Lidé vystupují a chodí pěšky. (9. ledna 2026)
KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Smyk při sjezdu z kopce. Jeden z řidičů nepřežil srážku dvou vozů v Brně

Sníh dorazil i do české metropole. V Praze sněží od brzkého rána. (9. ledna...

V Brně se v sobotu dopoledne střetly dva osobní vozy, jeden člověk při nehodě zemřel, druhého záchranáři převezli do nemocnice. Příčinu nehody policisté vyšetřují. ČTK to řekl mluvčí policie David...

10. ledna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Biatlon v Oberhofu 2026: Ve stíhačce mužů se blýskl Hornig, ženy čeká štafeta

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek bude plný biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

10. ledna 2026  13:49

Co dělat, když se pod vámi proboří led? Hasiči poradili co dělat

Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...

Mrazivé počasí svádí k bruslení na řekách i rybnících, ne každý led je však bezpečný. Hasiči varují před vstupem na nedostatečně silný led a připomínají, jak se zachovat při proboření. Opatrnost může...

10. ledna 2026  13:38

Na Pražském okruhu se srazilo šest aut, provoz komplikuje i vážná nehoda sanitky

Nehoda šesti aut na Pražském okruhu směrem k letišti. (10. ledna 2026)

Dopravu na Pražském okruhu směrem k letišti omezila srážka šesti aut, omezený provoz je i u žižkovského nádraží po střetu sanitky a dvou aut, uvedla policie.

10. ledna 2026  13:12,  aktualizováno  13:33

Lyžaři v Krkonoších zaplnili některá parkoviště, třeba pod lanovkou v J.Lázních

ilustrační snímek

Lyžaři dnes zaplnili některá parkoviště v Janských Lázních a ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Na horách panují ideální podmínky pro lyžování, vyplynulo z...

10. ledna 2026  11:49,  aktualizováno  11:49

Lov na dírkách. Jemná zimní rybařina, která přináší adrenalin i souboje s obřími rybami

Michal Bien (vlevo) s kamarádem. Tento týden ve středu měli štěstí a při lovu...

Jemná, trpělivá a nesmírně návyková disciplína. Tak popisuje lov na dírkách zkušený moravský rybář Michal Bien, který se této zimní technice věnuje řadu let a považuje ji za jedinečnou příležitost,...

10. ledna 2026  13:06

Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku, dolní úsek je v provozu

ilustrační snímek

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dopoledne zastavil silný vítr. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může jezdit do...

10. ledna 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz. Uzavřeli hlavní silnici

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz a uzavřeli silnici....

V Trutnově v Polské ulici v městské části Poříčí v noci na sobotu hořela neobývaná budova, jeden zasahující hasič utrpěl lehké zranění. Odhadovaná škoda po požáru je asi deset milionů korun. Příčina...

10. ledna 2026  8:12,  aktualizováno  12:43

Na zamrzlém rybníku v Dalečíně na Ždársku začal rybolov na dírkách

Na zamrzlém rybníku v Dalečíně na Žďársku si dnes poprvé za tuto zimu mohli zájemci vyzkoušet rybolov takzvaně na dírkách. Nejdřív v ledu vyvrtali otvor a z...

10. ledna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

V Trutnově hořela neobývaná budova, škoda je asi deset milionů korun

ilustrační snímek

V Trutnově v Polské ulici v noci na dnešek hořela neobývaná budova, nikomu se nic nestalo. Prvotním odhadem byla škoda po požáru stanovena na deset milionů...

10. ledna 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

V Sázavě na Benešovsku vznikne cyklostezka, náklady jsou až 40 mil. Kč

ilustrační snímek

V Sázavě na Benešovsku vznikne cyklostezka, díky níž se cyklisté i chodci dostanou bezpečně z náměstí k autobusové zastávce u zahrádek. Stavět by se měla v...

10. ledna 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

Běhejte, poznáte lidi mimo bublinu, láká zakladatelka brněnské komunity

Mariana Jadrníčková založila v Brně běžeckou komunitu IMRE Run club, sama s...

Nejdřív měla běhání za formu trestu, teď však vede v Brně nepřehlédnutelnou běžeckou skupinu. Čtyřiadvacetiletá studentka práv Mariana Jadrníčková tráví hodiny v knihovně, které se jí podařilo...

10. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

