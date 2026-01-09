Problémy má pražská MHD také v dalších kopcovitých lokalitách. Vyplývá to z informací, které na síti X a webech zveřejnila policie, dopravní podnik a Pražská integrovaná doprava (PID).
Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody
Cestující v hromadné dopravě musejí počítat se zpožděními, výhybky tramvají někde zapadaly sněhem, jinde na kolejích uvázly automobily. Některé příměstské autobusové linky jsou zkráceny.
Dopravní podnik postupně linky vrací do své celé trasy. Stejně tak se postupně obnovuje provoz v příměstských linkách.
Sníh intenzivně odklízejí také na hlavním letišti. „Pravidelně vyjíždí kolona techniky pro zimní údržbu. Během dopoledne je omezený počet příletů za hodinu,“ napsalo letiště na X. Zrušeny jsou odlety do Amsterdamu a Londýna.