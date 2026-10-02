Dopravní hřiště v Mělníce má nový povrch, slouží výuce i sportování

Na dopravním hřišti v mělnické části Mlazice je nový povrch, slouží pro výuku i sportování. Přibyla také nová kruhová křižovatka a různé další prvky. Práce začaly v září, trvaly zhruba čtyři týdny a stály přes tři miliony korun, řekl dnes ČTK mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček.
Hřiště sloužící dětem z Mělníka i okolí je volně přístupné. Jeho původní povrch už nebyl v dobrém stavu. V areálu jsou i workoutové prvky pro cvičení, prolézačky a podobně. "Jsou tam nové asfalty a jsou udělány tak kvalitně, aby se na nich dalo jezdit na kolečkových bruslích. My to nazýváme dopravní hřiště, ale ono je to dneska multifunkční veřejné hřiště," řekl ČTK starosta Mělníka Tomáš Martinec (ODS). Lidé mohou na hřišti jezdit nejen na in-line bruslích, ale také na kolech a koloběžkách.
Obnovu včetně nového typu křižovatky i další prvky město konzultovalo se státní i městskou policií, aby dopravní výchova odpovídala situaci v městských ulicích.
Hřiště slouží také volnočasovému centru Smajlíček, které je určené k trávení volného času zejména dětem a mladistvým ze znevýhodněného prostředí. Centrum hostí sportovní, kreativní i vzdělávací aktivity včetně příměstských táborů.