Při srážce u Slaného se zranili nezletilí, auta havarovala také na Mělnicku

Nehoda tří aut na silnici I/16 u Tuřan byla hlášená v 11:16. „Ke srážce tří vozidel došlo na silnici mezi Tuřany a Slaným u odbočky na Studeněves,“ řekl krajský policejní mluvčí Pavel Truxa. Dechová zkouška podle něj alkohol u řidičů neprokázala.
Podle mluvčího záchranné služby Marka Hylebranta transportovali záchranáři nezletilé zraněné na dětské oddělení kladenské nemocnice, dospělé do nemocnic v Kladně a ve Slaném.
Dva zraněné si dopoledne kolem 10:30 vyžádala i nehoda dvou osobních aut u Dolních Beřkovic na Mělnicku. Jednoho člověka se středně těžkým zraněním po ní záchranáři transportovali do vinohradské nemocnice, druhého s lehčím zraněním do mělnické nemocnice, řekl Hylebrant.