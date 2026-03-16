Noční nehoda s pěti zraněnými. Jeden z pasažérů patrně cestoval v kufru auta

Autor: herp
  8:52
Vážná dopravní nehoda se stala v neděli pozdě večer u obce Sojovice na Mladoboleslavsku. Vozidlo Škoda tam zarazilo do stromu. Zranilo se pět lidí, pro jednoho člověka letěl vrtulník. Řidič nejspíš nezvládl předjíždění. Podle informací redakce iDNES.cz cestoval jeden z pasažérů v zavazadlovém prostoru.

Nehodu policii nahlásili krátce před 22:15. „Podle prvotního šetření to vypadá tak, že vozidlo Škoda předjíždělo jiné vozidlo a řidič následně zřejmě nezvládl řízení a havaroval do stromu,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.

Složky IZS zasahují u dopravní nehody u Sojovic na Mladoboleslavsku. (16. března 2026)
Dodala, že řidičem byl muž narozen v roce 1982 a policisté u něj provedli dechovou zkoušku i test na jiné návykové látky, nicméně obojí vykázalo negativní výsledek. Další okolnosti nehody policie vyšetřuje.

Podle informací redakce iDNES.cz jeden z pasažérů cestoval v zavazadlovém prostoru vozidla. Tuto informaci policisté nepotvrdili ani nevyvrátili, podle mluvčí Schneeweissové ale s touto verzí také pracují. Zranilo se pět lidí, jeden osmnáctiletý mladík těžce, vrtulník jej transportoval do pražské nemocnice.

Střet s vlakem v pátek třináctého. Z auta je šrot, řidička vyvázla s oděrkami

Mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková pak redakci potvrdila pět zraněných. „Tři pacienty s poraněním hlavy jsme odvezli do FN Bulovka, nezletilého pacienta s bolestí dolní končetiny do FN Motol-Homolka a pátého pacienta s úrazem hlavy a zlomeninou pažní kosti jsme po ošetření transportovali letecky do Ústřední vojenská nemocnice.“

Místo nehody

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Hrad Roštejn vyhlíží novou sezonu, letos se návštěvníkům otevře na Velký pátek

Hrad Roštejn.

Příprava expozic hradu Roštejn na Jihlavsku na novou sezonu trvá i pět týdnů. Kromě úklidu, včetně čištění koberců a odkrývání nábytku, je nutná především instalace všech citlivých exponátů...

Huawei, Meralco a SANXING Ningbo představují řešení pro inteligentní distribuci a zahajují majákovou iniciativu

16. března 2026  8:21

Bitka na maturitním plese budoucích policistů. Zasahovat musela záchranka

ilustrační snímek

Maturitní ples střední školy TRIVIS Praha ve Fóru Karlín skončil v sobotu večer rvačkou. Na místo museli krátce před půlnocí vyjet policisté, jeden člověk utrpěl zranění hlavy. Okolnosti incidentu...

16. března 2026  8:12

Mimořádné práce na vodovodní síti mohou krátkodobě ovlivnit dodávky vody v Ostravě

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) informuje obyvatele města Ostrava o plánovaných mimořádných pracích na vodovodní síti, které souvisejí s rekonstrukcí vodojemu Krmelín. Tyto...

72 % dospělých Čechů má zkušenost s konopím

16. března 2026

Metro linky D mění ceny i čtvrti. „Béčko“ zdražuje lokality až na okrajích Prahy

Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč

Nová linka metra D má do rozjezdu ještě hodně daleko, už ale tlačí ceny nemovitostí ve svém dosahu nahoru. U stanice Písnice investoři počítají s rozsáhlou výstavbou. Pražská rada v souvislosti s...

Jak navrhnout dům s levnější údržbou? Domerino to ukazuje budoucím architektům

16. března 2026

Trnovanskou ulici v Teplicích letos čeká rozsáhlá úprava

Teplický magistrát chystá rozsáhlé stavební úpravy v Trnovanské ulici, jejichž...

Teplický magistrát chystá rozsáhlé stavební úpravy v Trnovanské ulici, jejichž cílem je zlepšení dopravní situace a výrazné navýšení počtu parkovacích míst ze současných 71 na 135. Projekt zároveň...

U hasičské zbrojnice ve Varnsdorfu přibyly varovné semafory

Varovný semafor u hasičské zbrojnice ve Varnsdorfu

U hasičské zbrojnice ve Varnsdorfu byly nově instalovány varovné semafory, které upozorňují řidiče na výjezd zásahových vozidel. Přinést mají zvýšení bezpečnosti nejen samotných hasičů, ale i...

Chomutov nekoupí budovu Admiral

Zpráva z vašeho okresu

Chomutovská radnice nekoupí budovu Admiral, ve které je noční klub s diskotékou.

16. března 2026  6:59

