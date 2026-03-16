Nehodu policii nahlásili krátce před 22:15. „Podle prvotního šetření to vypadá tak, že vozidlo Škoda předjíždělo jiné vozidlo a řidič následně zřejmě nezvládl řízení a havaroval do stromu,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.
Dodala, že řidičem byl muž narozen v roce 1982 a policisté u něj provedli dechovou zkoušku i test na jiné návykové látky, nicméně obojí vykázalo negativní výsledek. Další okolnosti nehody policie vyšetřuje.
Podle informací redakce iDNES.cz jeden z pasažérů cestoval v zavazadlovém prostoru vozidla. Tuto informaci policisté nepotvrdili ani nevyvrátili, podle mluvčí Schneeweissové ale s touto verzí také pracují. Zranilo se pět lidí, jeden osmnáctiletý mladík těžce, vrtulník jej transportoval do pražské nemocnice.
Mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková pak redakci potvrdila pět zraněných. „Tři pacienty s poraněním hlavy jsme odvezli do FN Bulovka, nezletilého pacienta s bolestí dolní končetiny do FN Motol-Homolka a pátého pacienta s úrazem hlavy a zlomeninou pažní kosti jsme po ošetření transportovali letecky do Ústřední vojenská nemocnice.“
Místo nehody
