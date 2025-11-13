Srážka tří aut v Praze: jedno shořelo. Z místa nehody utekli muž, žena a pes

Autor: herp
  20:42aktualizováno  20:42
V pražském Hloubětíně došlo k nehodě tří osobních vozidel. Jedno z vozidel po nárazu shořelo. Pravděpodobný viník nehody z místa utekl. Místo je nyní už volně průjezdné a probíhá odklízení následků nehody. Řidiči místem projedou jen s drobnými komplikacemi, uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

K nehodě došlo v ulici Průmyslová, směrem k ulici Poděbradská.

Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13. listopadu 2025)
Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13. listopadu 2025)
Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13. listopadu 2025)
Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13. listopadu 2025)
9 fotografií

„Jde o dopravní nehodu tří motorových vozidel, kdy jedno z vozidel začalo po nárazu hořet. Podle svědků pravděpodobný viník i s osádkou ještě před příjezdem policie z vozidla utekl,“ uvedl redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Dodal, že po útěkářích policie pátrá. Podle informací serveru Novinky.cz posádku tvořili muž, žena a pes.

Okolnosti dopravní nehody jsou protředkem šetření. Mluvčí dodal, že řidiči, kteří byli na místě, nebyli pod vlivem alkoholu. Místo je podle mluvčího průjezdné s drobnými komplikacemi.

Podle mluvčí pražských hasičů Miroslava Řezáče se nehoda obešla bez zranění. Hasiči auto, které vzplanulo, uhasili. „Proběhlo odklizení dopravní nehody z hlavní komunikace a na místě probíhá vyšetřování příčiny požáru,“ doplnil Řezáč.

Přibližné místo nehody

Přibližné místo nehody

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Kvůli konkurenci z Asie končí v Havlíčkově Brodě Hartmann - Rico, propustí 200 lidí

Výrobní areál společnosti Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě.

Po více než sto letech v Havlíčkově Brodě skončí zavedený a tradiční zaměstnavatel. Na konci března uzavře svůj závod v Bělohradské ulici společnost Hartmann - Rico. Informovalo o tom vedení...

13. listopadu 2025  21:32

Medaili Kraje Vysočina získal i Josef Zimovčák, zakladatel akce Na kole dětem

Medaili Kraje VysoÄŤina zĂ­skal i Josef ZimovÄŤĂˇk, zakladatel akce Na kole dÄ›tem

Jako ocenění pro celý kolektiv charitativního projektu Na kole dětem vnímá jeho vedoucí a úspěšný sportovec Josef Zimovčák medaili, kterou dnes dostal od Kraje...

13. listopadu 2025  19:30,  aktualizováno  19:30

Mladý slon z ostravské zoo odcestoval do Francie

ilustrační snímek

Osmiletý samec slona indického dnes odcestoval z ostravské zoologické zahrady na severozápad Francie. Jeho novým domovem se stane Zoo Les Terres de Nataé,...

13. listopadu 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Srážka tří aut v Praze: jedno shořelo. Z místa nehody utekli muž, žena a pes

Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13....

V pražském Hloubětíně došlo k nehodě tří osobních vozidel. Jedno z vozidel po nárazu shořelo. Pravděpodobný viník nehody z místa utekl. Místo je nyní už volně průjezdné a probíhá odklízení následků...

13. listopadu 2025  20:42,  aktualizováno  20:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lesníci nebudou zasahovat v oblasti vzácných bučin v Krušných horách

ilustrační snímek

Státní podnik Lesy ČR (LČR) podepsal dohodu s Ústeckým krajem o ochraně přírody a krajiny v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, kde rostou vzácné...

13. listopadu 2025  18:03,  aktualizováno  18:03

Zlínský kraj dá 250.000 korun na zasněžování běžeckých tratí na Pustevnách

ilustrační snímek

Zlínský kraj dá 250.000 korun na zasněžování běžeckých tratí na Pustevnách v Beskydech. Krajští radní schválili dotaci pro spolek Běžecký areál Pustevny....

13. listopadu 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem mají posudek, který zpochybňuje EIA

ilustrační snímek

Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem nechali zpracovat znalecký posudek, který zpochybňuje kvalitu a zákonnost posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)...

13. listopadu 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  18:24

Další ohnisko ptačí chřipky. Testy potvrdily nákazu v chovu kachen na Nymbursku

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu, z toho třetí v tomto týdnu, je v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 tam byla potvrzena ve...

13. listopadu 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Na Rolnické náměstí v Plzni,kde se staví kanalizace, se vrátí auta v květnu 2026

ilustrační snímek

Na Rolnické náměstí v Plzni, kde město od května buduje kanalizaci, se vrátí auta v květnu příštího roku. Hotovo mělo být původně tento měsíc. Stavbu...

13. listopadu 2025  16:09,  aktualizováno  16:09

Startup Night 8: Místo, kde se studenti potkávají s investory a lídry českého byznysu

13. listopadu 2025  17:45

Český průlom do světové medicíny: Molekulární vodík je tématem první klinické studie svého druhu v ČR

13. listopadu 2025  17:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.