Po čelním střetu vozidel na Kladensku zemřel řidič dodávky

Při nehodě nákladního auta a dodávky v katastru obce Hořešovičky na Kladensku ve čtvrtek večer zemřel řidič dodávky. Řidič nákladního vozidla neutrpěl žádná zranění. Silnice I/7 je nyní kvůli zásahu složek IZS stále uzavřená, řekla krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda byla nahlášena v 19:41. „Jedno z aut přejelo do protisměru a došlo k čelnímu střetu, řidič dodávky bohužel utrpěl natolik vážná zranění, že jim na místě podlehl,“ řekla mluvčí Schneeweissová.

„Druhý řidič nákladního vozidla při nehodě neutrpěl žádná zranění a není v péči záchranné služby,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

„U řidiče nákladního vozidla provedli policisté dechovou zkoušku, která vyšla negativně. U řidiče dodávky kriminalisté nařídili soudní pitvu a i odběr krve,“ dodala policejní mluvčí Schneeweissová. Oba účastníci nehody jsou cizinci.

Průběh nehody a míru zavinění obou řidičů bude policie zjišťovat. Na místě stále zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Silnice I/7 je zcela uzavřena až do konce zásahu složek.

