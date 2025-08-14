Nehoda byla nahlášena v 19:41. „Jedno z aut přejelo do protisměru a došlo k čelnímu střetu, řidič dodávky bohužel utrpěl natolik vážná zranění, že jim na místě podlehl,“ řekla mluvčí Schneeweissová.
„Druhý řidič nákladního vozidla při nehodě neutrpěl žádná zranění a není v péči záchranné služby,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
|
Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem
„U řidiče nákladního vozidla provedli policisté dechovou zkoušku, která vyšla negativně. U řidiče dodávky kriminalisté nařídili soudní pitvu a i odběr krve,“ dodala policejní mluvčí Schneeweissová. Oba účastníci nehody jsou cizinci.
Průběh nehody a míru zavinění obou řidičů bude policie zjišťovat. Na místě stále zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Silnice I/7 je zcela uzavřena až do konce zásahu složek.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz