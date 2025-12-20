Opilý řidič prorazil v Hrdlořezích plot školy. Nadýchal přes 1,5 promile

Poničené pak zůstalo stát přímo před Střední a vyšší odbornou školou uměleckou a řemeslnou v ulici Pod Táborem. Následně ho musela odklidit odtahová služba.
„Dosud neznáme příčiny, kvůli kterým muž sjel mimo komunikaci,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.
Řidič při nehodě utrpěl zranění. Zůstal ale při vědomí, takže u něj policisté ještě před odvozem do nemocnice mohli provést dechovou zkoušku. „Opakovaně ukázala výsledek přes 1,5 promile,“ dodal Rybanský s tím, že se policisté nehodou budou nadále zabývat.