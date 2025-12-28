Jeden mrtvý, uzavřená silnice. U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto

Silnice, která je hlavním tahem na jih republiky, je zavřená, policie odklání dopravu. Řekli to policejní mluvčí Barbora Schneeweissová a mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
Nehoda byla hlášená ve 14:00, přesné příčiny a okolnosti střetu nyní policie šetří. Na místě je několik policejních hlídek, které pomáhají i s odkláněním dopravy. Podle dopravních informací policie by měla být silnice uzavřená do 17:05.
Ženu na umělé plicní ventilaci transportoval vrtulník do pražské nemocnice v Motole. „Druhá osoba bohužel zemřela,“ řekl Hylebrant.
