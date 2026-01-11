Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům

Silnice I/32 je nyní uzavřená, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému, policie vyšetřuje okolnosti nehody, řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Lehčí zranění utrpěl řidič cisterny, řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
Nehoda se stala kolem 16:15. „Hlídka policistů z obvodního oddělení v Poděbradech pronásledovala osobní vozidlo, které nezastavilo a ujíždělo směrem ven z obce v Poděbradech a následně řidič pronásledovaného vozidla v Choťánkách vyjel do protisměru a čelně narazil do cisterny převážející asfalt,“ řekla Suchánková. Osobní auto po střetu začalo hořet.
„Dva lidé utrpěli zranění neslučitelná se životem, třetího člověka jsme s lehkým zraněním převezli do nymburské nemocnice,“ řekl Hylebrant.
