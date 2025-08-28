Pražský dopravní podnik ruší tendr na klimatizace do tramvají. Přišlo moc dotazů

Autor: iDNES.cz, ČTK
  13:52aktualizováno  13:52
Pražský dopravní podnik zrušil tendr na doplnění klimatizací do zbylých 123 tramvají typu Škoda 15T. Důvodem je velký počet dotazů od potenciálních dodavatelů, které zadání nijak nekonkretizovalo. Dopravní podnik tak plánuje specifika tendru v hodnotě několika stovek milionů korun upravit a následně znovu vypsat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: DPP

Vyplývá to z informací uvedených na webu tenderarena.cz a informoval o tom i předseda Prahy Sobě Adam Scheinherr.

Tendr s předpokládanou hodnotou 431,5 milionu korun bez DPH vypsal DPP v červenci. Podle rozhodnutí následovala řada dotazů od potenciálních zájemců, zda podnik umožní instalaci jednotek i mimo vlastní vozovny, s čímž původní zadání nepočítalo. Podnik se proto rozhodl tendr zrušit, a to i proto, že odpovědi na dotazy spojené s úpravami podmínek by řízení neúměrně protáhly.

Jak tunelují dopravní podnik. Audit odhalil podfuky a fígle se zakázkami

DPP plánuje tendr vypsat znova. „Zadavatel na základě dotazů dodavatelů zvolí postup, kdy přehodnotí způsob zadání a zadávací řízení připraví způsobem, aby bylo více odpovídající reálné situaci na trhu a zadávací podmínky se nestaly nepřiměřenými a pro některé z dodavatelů diskriminačními,“ píše se v rozhodnutí.

Nyní je klimatizace instalována ve 127 vozech typu 15T, celkem podnik provozuje asi 770 tramvají. Podnik s vítězem tendru plánoval uzavřít rámcovou smlouvu, podle které by ročně nainstaloval klimatizace minimálně 20 tramvají. Doba trvání zakázky by tak byla pravděpodobně asi šest let.

Za právní rady platil pražský dopravní podnik stamiliony korun, odhalil audit

Původně byly vozy 15T dodávány s klimatizací pouze v kabině pro řidiče. V prostoru pro cestující byla jen ventilace. Ukázala se jako nedostatečná. Vozy 15T mají velkou zasklenou plochu a vnitřní teplota rychle roste i při nižších letních teplotách.

DPP se proto s firmou v roce 2014 domluvil, že bude do tramvají, které Praze od tohoto roku dodávala, klimatizace montovat. První upravenou tramvaj představil DPP v srpnu 2015. Dodatečné vybavení vozů, které byly dodány ještě bez klimatizace, schválili městští radní v roce 2019.

Situaci podle bývalého radního Prahy pro dopravu a předsedy nyní opoziční Prahy Sobě Scheinherra komplikuje i fakt, že město si při nákupu vozů v době primátora Pavla Béma nezajistilo práva na jejich technickou dokumentaci, kterou vlastní výrobce Škoda Transportation. Zadat zakázku komukoliv jinému by tak podle Scheinherra bylo velmi komplikované, až nereálné.

Prostornější, s koženkovými sedačkami. Svezli jsme se novou pražskou tramvají

Klimatizací pro cestující je podle informací podniku vybaveno také asi 66 procent ze zhruba 1200 autobusů, které v Praze jezdí, a všechny postupně nasazované trolejbusy. Budou ji mít i tramvaje 52T, kterých DPP plánuje v dalších letech nakoupit až 200 za 16,6 miliardy korun. První z nich začal podnik nedávno testovat v provozu na lince 12. Podle standardů kvality pražské integrované dopravy by měli řidiči zapínat klimatizaci v případě, že venkovní teplota přesáhne 22 stupňů Celsia.

